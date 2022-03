El loteo Plaza Grande podría formar parte del perímetro urbano

El crecimiento de la ciudad plantea diversos debates y aspectos a resolver, como por ejemplo el tema del Loteo Plaza Grande, ubicado al sureste de Rafaela, que actualmente no está incorporado al perímetro urbano y hoy por hoy existe la predisposición por parte del Municipio de avanzar con esto en respuesta a las inquietudes de muchas familias que viven allí.La fisonomía del lugar fue modificándose con el tiempo, tal como ocurrió con otras urbanizaciones y es por ello que el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, concurrió el último viernes al Concejo a conversar con los concejales.Cabe señalar, que el año pasado, el concejal del PJ, Juan Senn, había presentado una Minuta de comunicación en la que solicitaba incorporar el loteo Plaza Grande al ejido urbano. En los fundamentos, sus representantes, por medio del consorcio que administra las instalaciones públicas, con personería jurídica, han solicitado mediante notas por escrito al Concejo Municipal, la posibilidad de ser incluidos dentro de los límites del ejido urbano.En distintas reuniones mantenidas con los vecinos del sector, conjuntamente con los representantes del consorcio, han expresado la necesidad de contar con identidad propia para gestionar ante los organismos estatales, poseer denominación en el DNI, ser incluidos en el Área de Vecinales y ser contemplados en los planes de obras de la ciudad, entre otros. En los encuentros realizados se le ha dado curso a los pedidos realizados, obteniendo respuestas favorables, pero lo que implica el corrimiento del ejido urbano, debe ser desarrollado por las áreas competentes en la materia.Al respecto, Martino indicó: “Los concejales me consultaron algunas inquietudes con respecto al loteo Plaza Grande, con la idea de sumarlo al perímetro urbano de la ciudad, de eso estuvimos charlando y lo que hicimos en respuesta a esto es repasar un poco aspectos referidos a este loteo, que en su momento las áreas técnicas habían planteado que no era factible sumarlo”.El funcionario, continuó explicando que “eso que se adujo era porque obviamente esas urbanizaciones alejadas precisamente del sector urbano, generaban varias problemáticas como por ejemplo áreas intersticiales, zonas intermedias vacantes de uso, servicio de infraestructura entre la zona urbana más consolidada y esta que está más alejada. Toda una tensión en la cual se van generando huecos urbanos”.“Nosotros entendíamos que hoy dadas las condiciones y con el hecho consolidado, -no como se planteaba en el momento en que se hizo la urbanización por los promotores- donde este iba a ser un lugar de viviendas de fin de semana, más relacionadas con casas de campo, sino que en el tiempo la gente fue consolidando su vivienda y se fue a vivir ahí, y es lógico que luego reclame ser comprendido dentro de lo que es el perímetro urbano”.Martino, manifestó que “lo que se planteó es que si bien este proceso de urbanización que se dio no fue el ideal porque era más alejado, hoy la ciudad está más cerca y por otro lado la gente se fue a vivir y con el hecho consolidado es lógico como dije lo que están reclamando”, explicó el secretario de Desarrollo Urbano.