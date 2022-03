Messi estará ante Venezuela en el partido de este viernes

Lionel Messi trabajó ayer por la tarde a la par de sus compañeros en el predio de AFA y se perfila para ser titular en el seleccionado argentino de fútbol que el viernes se medirá con su par de Venezuela, por la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022, a la que el conjunto albiceleste ya está clasificada.El astro del Paris Saint Germain, tras arribar al país en las primeras horas del lunes, no tuvo inconvenientes para alistarse en el turno vespertino en el ensayo táctico que diagramó el DT Lionel Scaloni en el complejo deportivo de Ezeiza.La fuerte gripe que le impidió al crack rosarino estar presente el domingo último en el partido que PSG perdió ante Mónaco (0-3) por la Liga 1 francesa parece haber quedado atrás y no haber dejado secuelas.Lo cierto es que Scaloni, más allá de que el capitán no llegue con el ritmo aconsejable, no evalúa la posibilidad de que el ‘10′ arranque desde el banco de los suplentes como pasó, por ejemplo, en Montevideo frente a Uruguay (1-0).El único futbolista convocado que ayer efectuó una tarea diferenciada es el también rosarino del PSG, Ángel Di María, todavía con pequeños vestigios de un desgarro.Para decidir la alineación que saldrá a la cancha este viernes a las 20.30, en La Bombonera, el técnico Scaloni parece enfocado en armar un dibujo 4-3-3, al que todavía le quedan algunas incógnitas.Franco Armani; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Lionel Messi, Joaquín Correa o Julián Álvarez y Nicolás González.