Este miércoles comienza el Apertura

Un nuevo certamen de laestá por iniciar. Esta noche, con la disputa del primero de los tres adelantos que tendrá la fecha 1, comienza a disputarse el torneo Apertura en el principal grupo liguista.La novedad para esta nueva temporada es que en el Apertura, los 18 equipos, estarán divididos en dos zonas de nueve cada una, jugando todos contra todos, con un interzonal.La segunda fase se disputará durante el fin de semana largo de semana santa (domingo 17 de abril). La tercera fase irá el viernes 29.Las localías para disputar la 2º instancia quedaron definidas de la siguiente manera: Libertad vs Atlético, Bochazo vs Zenón, Florida vs Brown, Atlético MJ vs 9 de Julio, Unión vs Aldao, Ben Hur vs Ind. Ataliva, Peñarol vs Tacural, Quilmes vs Ind. San Cristóbal, Bella Italia vs Atl. Esmeralda.16hs (Reservas 14.30hs): Ben Hur vs Arg. Vila, Dep. Aldao vs Dep. Tacural, Dep. Ramona vs Peñarol.Brown de San Vicente vs Atlético de Rafaela.22hs (Reserva 20.30hs): Talleres María Juana vs Unión de Sunchales16.00hs (Reserva 14.30hs) Argentino Quilmes vs Sportivo Norte, Florida de Clucellas vs Bochófilo Bochazo.22hs (Reserva 20.30hs): Deportivo Libertad vs Atlético María Juana.16.00hs (Reservas 14.30hs): 9 de Julio vs Ferrocarril del Estado.