Mondino y Rodriguez para los Juegos Suramericanos

Nuevamente Rafaela aportará en una delegación oficial deportiva de nuestro país para una competencia continental. A fines de 2021 fue en los Panamericanos de Cali (hasta Sub 23), y ahora será en los Suramericanos U18 que se realizarán en Rosario. En este caso se conoció oficialmente la delegación de atletismo, donde repetirá Tomás Mondino como en Colombia, y se sumará otra velocista, Camila Rodriguez.El equipo argentino se compondrá con 36 atletas (18 varones y 18 mujeres), el máximo permitido, recordando que los Odesur de la Juventud se celebrarán entre el 28 de abril y el 8 de mayo.La lista se dio a conocer este martes luego de analizar las performances de los atletas en los Evaluativos que tuvieron lugar en San Luis y Santa Fe, respectivamente. El dato saliente es que tanto Tomy como Cami son velocistas, 100 y 200 metros llanos, sin dudas pruebas emblemáticas para esta disciplina.Como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, el mérito para los chicos y sus entrenadores es aún mayor al carecer de una pista sintética en Rafaela para entrenar pese al enorme crecimiento que la disciplina, avalado plenamente con los resultados obtenidos en el plano internacional. Mondino es entrenado por su padre Ceferino en el sector interno del velódromo del Club Ciclista de Rafaela, y Camila Rodriguez, por Leandro Bonamino, en el CRAS sin contar tampoco con un terreno acorde a las exigencias de una atleta de elite. De esta manera los deportistas repetirán en forma conjunta la experiencia de fines de 2019 en los Interescolares Sub 14 que se realizaron en Asunción del Paraguay.La CADA resaltó que los chicos que no pudieron ingresar a la lista tienen la oportunidad de seguir entrenando de cara a la posibilidad de ganarse un lugar para el Sudamericano U18 que se hará en San Pablo, Brasil, en el mes de setiembre. En los Evaluativos estuvieron participando con mejoras en sus performances, aunque finalmente no alcanzó para ingresar a la nómina oficial, la marchista Angelina Zanatta, y el lehmense Benjamín Castillo (2.000 metros con obstáculos).Mondino aseguró su lugar en la lista con 10s58 en 100 metros y 21s24 en 200, mientras que Rodriguez lo hizo con 12s28 en 100 y 25s70 en 200. Tomás Mondino también fue incluido para la posta 4×400.