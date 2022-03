Hockey: goleada de CRAR

El domingo se disputó la segunda fecha del torneo Zona Rafaela «A1» damas de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey, con partidos en Rafaela, Humboldt y San Francisco.En el sintético del CRAR, el equipo dirigido por Fabián Montesano fue muy contundente y goleó por 11 a 1 a 9 de Julio de Morteros. En Humboldt hubo victoria de Juventud ante 9 de Julio de Rafaela 2 a 0, mientras que Sarmiento y Libertad de San Francisco empataron 0 a 0. El mismo resultado fue en San Francisco entre Charabones y Defensores de Frontera. Tanto Libertad como Defensores sumaron el punto extra por los penales australianos.También se jugó el partido de la «A2» de la primera fecha entre Sportivo Norte y Tostado, donde en primera división ganó el equipo rafaelino 1 a 0.A continuación el resumen:CRAR 11 (Pamela Dominguez -2-, Maitena Zanabria -3-, Guillermina Astudillo -2-, Guadalupe Vannay, Victoria Bernardi, Elena Brown y Agostina Acosta) – 9 de Morteros 1; Juventud de Humboldt 2 (Fiamma Lottersberger y Candela Lottersberger) – 9 de Julio de Rafaela 0; Sarmiento de Humboldt 0 – Libertad de San Francisco 0 (por penales ganó Libertad) y Charabones de San Francisco 0 – Defensores de Frontera 0 (por penales ganó Defensores 4 a 3).CRAR 0 – 9 de Morteros 0; Juventud 0 – 9 de Julio de Rafaela 1 (Joselina Lozer); Sarmiento 3 (Gimena Figueredo, Loana Mendoza y Soledad Eberhardt) – Libertad 0; Charabones 1 – Defensores 1.Sportivo Norte 1 (Iara Paulino) – Atlético Tostado 0.Sportivo Norte 0 – Atlético Tostado 2.RUMBO A LOS ARGENTINOSLa Federación del Oeste Santafesino informó que el jueves 24 de marzo, en las instalaciones del CRAR, comenzarán los trabajos de selección de jugadoras para integrar los Seleccionados Sub 16 y Mayores Damas de la Región Rafaela, que disputarán el Regional de Selecciones Sub 16 Damas NEA en la ciudad de Concordia y el Argentino de Selecciones Zona Ascenso, previsto en San Miguel de Tucumán, en el mes de Junio.El entrenamiento de Sub 16 comenzara a las 15:00 hs finalizando a las 17:00. El de la categoría Mayores comenzará a las 17:00 culminando a las 19:00.