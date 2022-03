La segunda arranca el jueves

La Asociación Rafaelina de Básquetbol dio a conocer el cronograma de partidos para la segunda fecha del torneo Preparatorio de primera división. La misma se disputará entre jueves (feriado) y viernes.Este es el detalle:, jueves 24 a las 20, Argentino Quilmes vs. Libertad de Sunchales; viernes 25 a las 21.30, Ben Hur vs. 9 de Julio.viernes 25 a las 21.30 Unión de Sunchales vs. Peñarol y Atlético vs. Independiente.SEGUNDA DE FORMATIVASEl sábado se pondrá en marcha la segunda fecha del torneo de Divisiones Formativas, con las categorías de la Tira A. Esta es la programación: desde las 10.30, Ben Hur vs. Argentino Quilmes (U16, Mini, Premini y U18); 9 de Julio vs. Libertad (U16, Mini, U14, Premini); Unión vs. Peñarol (U14, U16, U21); Independiente vs. Atlético Rafaela (U14 y Mini. El 5 de abril jugarán en U16).FEMENINOEl viernes 25 comenzará el Oficial de Primera División Femenino. En Ataliva el local Independiente recibirá a Unión desde las 21.30 y el 30 de marzo completarán la primera fecha Libertad y Ben Hur.