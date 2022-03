Agustín Donatti regresa al Superbike Argentino

En la primera fecha del año del Superbike Argentino, el próximo fin de semana en Bahía Blanca, se producirá el regreso de Agustín Donatti. El piloto rafaelino es uno de los grandes protagonistas de la categoría y siempre que estuvo presente, luchó por posiciones de podio, con grandes actuaciones.Luego de un 2021 donde no pudo lograr la continuidad, ahora apuesta a un nuevo proyecto con una KTM RC 390, modelo que se suma este año a 300 Súper Sport. "Volvemos a correr nuevamente en el Superbike Argentino. Estoy muy contento de estar otra vez arriba de la moto. Fue un año largo para mí después de la segunda fecha del año pasado", le confesó Agustín a Carburando.Sobre la moto con la que competirá en 2022, Donatti adelantó. "Adquirimos una KTM 390, ahora que se liberaron más marcas en la 300. Ya la estuve probando en San Jorge y me sentí bien. Todavía falta adaptarme más a la moto, pero estoy con muchas ganas".Además, Donatti contó sobre lo que vendrá en el Gran Premio Technophos en Bahía Blanca. "Llegamos muy a contrarreloj. Hace 15 días se nos dio esta posibilidad de correr con el equipo propio y ya estamos en la semana de carrera. Hemos pasado noches sin dormir, trabajando en la moto. Ahora hay que buscar conocer bien el circuito y adaptarme de la mejor manera".Por último, Agustín adelantó cómo será el diseño de la moto y la importancia de Fabián Moscatello para poder volver. "La moto va a ir de naranja, con el espíritu del equipo de Moscatello. Fabián no va a continuar con su equipo pero fue una pieza clave para que vuelva. Un día, yo estaba saliendo del gimnasio, me llamó y me dijo que tenía que volver a correr. Eso me motivó para hacer el esfuerzo y correr con la KTM y estoy muy entusiasmado con este proyecto".