La Provincia envía $ 50 millones del Plan Incluir a Rafaela

El Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, junto a Noelia Chiappero, directora de Compras del Municipio, y Horacio Dominino, Jefe del área de Electrotecnia municipal, concurrieron a un nuevo encuentro con los ediles, dando continuidad a lo que empieza a convertirse en una modalidad, y estrategia, del Departamento Ejecutivo para que sus funcionarios vayan a informar al Cuerpo sobre temas trascendentes con la mayor celeridad posible, sea por requerimiento o para anticipar acciones.En ese marco y a pesar de que el Gobierno tiene como herramienta a la Ordenanza N° 5182, que lo autoriza a la compra directa (puede adquirir sin licitar, pidiendo solo tres presupuestos de proveedores, mientras rige una emergencia como la actual, todavía por cuestiones sanitarias), y no necesita la autorización de los concejales, igualmente los participó del uso que se le dará al dinero que recibirán en las arcas municipales.La premura es porque la actual emergencia (aprobada por el Concejo municipal) finaliza el próximo 31 de marzo y es la fecha límite para cerrar la operación porque sino no podrá utilizarse el mecanismo de la compra directa, salvo que los ediles dicten otra emergencia.Con relación a la adquisición de las luminarias LED, a las que se afectarán 39 millones de pesos, Lombardo apuntó que “el actual contexto económico, con un proceso inflacionario como el que nos encontramos, poder hacer una compra de estas características, que acorta los plazos, nos permite adquirir mayor cantidad número de luminaria, porque estos productos están dolarizados”En este punto, Chiappero acotó que es reducido el número de empresas que cuentan con los artefactos que se reclaman en los pliegos. “Tuvimos experiencias con dos licitaciones, una de ellas para las luminarias del PAER, a la que se presentaron 8 empresas pero técnicamente sólo dos cumplían con los requisitos”, apuntó.De todas maneras, el Jefe de Gabinete dejó en claro que se invitará a todos los oferentes inscriptos en el registro de proveedores del ramo, porque “queremos que sea una operación transparente”.Por su parte, Dominino indicó que con los $ 30 millones, actualmente, “se pueden comprar 1.000 luminarias LED”, cuando en principio (al momento que se supo del envío de estos recursos) se podían adquirir 1.500Para despejar dudas de porque solo dos proveedores están en condiciones de poder vender las luminarias, el titular de Electrotecnia expuso que para saber qué tipo de sistema eran los adecuados para la vía pública “recurrimos a la Asociación Argentina de Luminotecnia que normaron a nivel nacional las especificaciones y nos ajustamos a ello para hacer el pedido en las licitaciones porque sabemos que no vamos a tener problemas con la vida útil y el recambio”.EL PROCESO“Lo que sigue es realizar las invitaciones oficiales a todos las empresas del rubro inscriptos en el registro de proveedores para participar en el concurso de precios, que tiene la misma transparencia que un proceso licitatorio, solo que se acortan los plazos”, explicó Chiappero a La Opinión.“Hoy (por ayer) -continuó la directora de Compras del Municipio-, estamos enviando las invitaciones, porque ya teníamos preparada toda la parte técnica. Ahora, son 5 días hábiles para que los oferentes hagan llegar las propuestas y en el último se abren los sobres. En esa misma jornada se evalúa técnicamente y se procede a la adjudicación. Luego se manda el contrato a la empresa y se procede a la compra”.“Vale aclarar que la normativa de compra directa fija la solicitud de tres presupuestos, pero nosotros siempre trabajamos con concurso de precios para garantizar la transparencia y la concurrencia de los oferentes”, aclaró.Y ante el pedido formulado por los concejales opositores de recibir toda la documentación del proceso, Chiappero aseguró que “siempre se les envía toda la documentación, desde la invitación a la apertura de sobres y esto ya incluye todos los pliegos, que es el mismo legajo que se manda al proveedor”.A FAVOR DE LA CIUDADPor su parte, la concejal Alejandra Sagardoy, al igual que sus pares del Bloque de Juntos por el Cambio, se mostró a favor de utilizar la compra directa en este caso porque “si no se utiliza en lugar de adquirir 1.000 luminarias, al estar dolarizado su precio, se pueden terminar comprando 700. Y nosotros nunca vamos a ir en contra de lo que beneficie a la ciudad por eso bienvenido todo lo que llegue a la ciudad por más que lo maneje el Ejecutivo.“Tuve la oportunidad de trabajar en Compras, durante la pandemia, junto a Noelia, y muchas veces no se consiguen proveedores o te cambian los precios de un día para el otro. Por eso, me pongo en ese lugar, entiendo cómo es ese mecanismo y siempre voy a apoyar este tipo de compras cuando sean necesarias y urgentes".A su vez, vio con buenos ojos las frecuentes visitas de funcionarios para interiorizar a los concejales de las iniciativas de Gobierno y responder a sus inquietudes. “Me parece bien que el Ejecutivo venga a informar sobre la llegada de estos fondos y a que se destinarán. Más allá de que cuenten con el instrumento jurídico para la compra directa, está bueno este ida y vuelta con el Concejo, que era algo que se había perdido y a través del Jefe de Gabinete se retomó”, expresó Sagardoy.CELERIDAD EN DUDA“Llevar esto a un proceso licitatorio puede implicar que no se puedan comprar unas 300 de las 1.000 luminarias, entonces lo que se necesita es utilizar la Ordenanza N° 5182, que es la de compra directa, pero se abre el juego a todas las empresas que quieran participar y hacer llegar una oferta. Se hace en sobre cerrado y se elige la mejor en lo que refiere a especificaciones técnicas y precios, entonces se gana tiempo porque es más rápido que una licitación en sí”, analizó el concejal Lisandro Mársico, del PDP.De todas maneras, reclamó: “queremos es que nos hagan llegar los pliegos y conocer cuales son las empresas que invitaron a participar y para la apertura de sobres siempre somos convocados y después viene la parte técnica de la adjudicación, que es un tema muy específico”Además, reflexionó que “es importante que se avance en el recambio porque el ahorro de energía, que pagamos todos ese alumbrado público a la EPE, el consumo de energía pública disminuye en un 50% teniendo luminarias LED”A pesar de las varias visitas de funcionarios al Concejo, en los últimos días, el demócrata-progresista fue crítico porque no observa la misma celeridad cuando son convocados por la oposición: “de hecho tenemos que insistir cuando pedimos que vengan para hacerles preguntas. La semana pasada (por los planes de vivienda que se ejecutan y proyectan en la ciudad) vinieron luego que esperamos 10 días. Entonces, existe celeridad para algunas cosas y para otras no”A LAS PLAZAS“Dentro del Plan Incluir también recibimos 20 millones para lo que es mantenimiento y equipamiento de plazas. Pero esto va todo a licitación. Hay una sola cosa que va a compra directa, que es el arbolado porque sino se nos pasa la época. El resto se aplica a veredas, pisos de goma, juegos, equipamiento y estamos viendo de instalar algunas estaciones solares en algunas plazas”, comentó ChiapperoDATOSCambiar 1.000 luminarias de sodio por igual número de LED implica un ahorro del 50 %, que no es un beneficio para la Municipalidad sino para la EPE, organismo que debería encargarse del recambio.En la ciudad existen 20 mil puntos de luz (algunos tienen más de un artefacto), de los cuales 1.000 son LED (un 5%), y con la compra de estas 1.000 se pasará a un 10 %.