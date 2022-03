La Casa Blanca brindó su respaldo a la Argentina para evitar nuevo default

En medio de la crisis mundial azotada por la guerra en Europa, el Gobierno de Estados Unidos tomó una decisión y optó por respaldar a la administración de Alberto Fernández, tras entablar diálogo con el board del Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar que la Argentina cayera en default.

En estas horas vencían 2800 millones de dólares que el país debía afrontar producto de la deuda contraída por el ex presidente Mauricio Macri y esos plazos fueron negociados por el ex mandatario cuando cerró el crédito Standby por 45.000 millones de dólares en 2018.

Con pleno conocimiento de la interna de la coalición gobernante argentina y conociendo la situación a la que se enfrentaba, el presidente estadounidense, Joe Biden, decidió acompañar a Fernández en la contienda con la vicepresidente Cristina Kirchner.

Que el Congreso discuta y sancione el acuerdo contraído con la entidad de crédito fue una conquista del oficialismo que, sin esperarlo, se le volvió en contra. El plan del ministro Martín Guzmán y del Presidente era que el Parlamento tratase el entendimiento para principios de marzo, pero con las tensiones internas del Frente de Todos, en especial, la posición de La Cámpora, el ideal se vio impedido.

Con las fechas desfasadas y ante el escenario actual, si el board no aprobaba el acuerdo y no giraba 9800 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro, la Argentina hubiese caído en default este lunes 21 de marzo.

El ministro de Economía le informó al Presidente sobre el panorama financiero que se anticipaba, y a partir de ese momento, se trabajó en una solución a contrarreloj que debía contar con el aval directo de la Casa Blanca, que tiene injerencia directa en el board del FMI. Así lograron que, a la par del trabajo realizado por el ministro Guzmán y el representante argentino con el FMI, Sergio Chodos, -que fueron los gestores de la postergación de los vencimientos para el día 31 de marzo-, la Casa Blanca intercediera en favor de la Argentina.

El directorio del FMI se reúne este viernes 25 de marzo y se espera que apruebe el acuerdo que tanta crisis generó en la coalición de Gobierno.

En los últimos días, el jefe de Estado argentino se aseguró de que la entidad financiera aplazara los vencimientos de deuda hasta la llegada del primer desembolso, y conquistó la aprobación del acuerdo en el Congreso, a pesar de sus propios funcionarios. ¿Cómo seguirá esta historia que parece no tener fin?.



GUZMÁN RENEGOCIA DEUDA

CON EL CLUB DE PARÍS

Guzmán viajó Francia para cerrar un acuerdo con el Club de París y participar en una conferencia mundial del sector energético. Guzmán tiene previsto reunirse hoy con el presidente del Club de París, Emmanuel Moulin, para acordar la reestructuración de la deuda que el país tiene con ese organismo.

La Argentina había alcanzado en junio del año pasado un plazo para un acuerdo que vence en marzo, que estableció continuar las negociaciones luego de que el país lograra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El país enfrenta una deuda con la entidad por más de USD 2.430 millones de capital, más intereses, y en julio del año pasado realizó un pago por USD 227 millones y otro por USD 190 millones que forma parte del acuerdo alcanzado a mediados del año pasado.

Según informó el ministerio de Economía, Guzmán participará en París de un encuentro ministerial de la Agencia Internacional de Energía que reunirá a las máximas autoridades de energía de los países líderes, para coordinar acciones en el contexto de la crisis energética mundial y mantendrá reuniones con empresas del sector energético.



CAMBIOS EN REGULACIONES

DEL SECTOR ENERGÉTICO

El Gobierno anunció que estudia correcciones en las regulaciones del mercado energético para que no afecten la recuperación económica y el abastecimiento de combustibles en el mercado interno.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, formuló el anuncio y dijo que el Gobierno espera "en las próximas semanas poder estar corrigiendo algunos de los aspectos de las regulaciones vigentes" en el sector energético. Al hablar en la Exposición Internacional del Petróleo y del Gas, que se realiza en el predio ferial de la Sociedad Rural, Guzmán señaló: "Estamos trabajando en un esquema que sea específico porque esto afecta a toda la matriz productiva y macroeconómica".

"Al mismo tiempo se está trabajando en que haya mayor claridad desde el punto de vista de las reglas para la cuestión de garantizar el abastecimiento en el mercado interno", expresó Guzmán antes de embarcar rumbo a Francia.

Al hablar ante empresarios del sector, Guzmán dijo que "el mundo está viviendo una crisis energética global, con el impacto que tiene la situación geopolítica tanto en los commodities como en la energía". Agregó que para la Argentina esta crisis "implica un shock multidimensional" y explicó que el shock de los precios internacionales que impactan en la balanza de pagos "a los precios de hoy, es neutral, pero la situación cambia todo el tiempo porque hay muchísima volatilidad en todos los frentes, en el frente de energía y en los otros commodities". (NA)