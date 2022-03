Perotti renovó sus diferencias con el Presidente por el plan antiinflacionario

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, participó este lunes del acto de apertura de sobres de la licitación para la construcción del Gasoducto Metropolitano, que demandará una inversión total de 2.500.894.000 de pesos, financiados por la Secretaría de Energía de la Nación. La obra beneficiará a 100.000 familias, 7.000 industrias y comercios y 1.600 instituciones de Santa Fe, Recreo, Esperanza, Monte Vera, Ángel Gallardo, Arroyo Aguiar, San José del Rincón y Arroyo Leyes. Para la ejecución del proyecto se presentaron dos empresas, Supercemento Saic Boetto y Buttigliendo SA y Víctor Manuel Contreras y Cia SA..

En ese marco, Perotti fue consultado sobre la decisión del Gobierno nacional de aumentar las retenciones a las exportaciones de derivados de la soja, como el aceite y la harina, y la conformación de un fondo compensador para regular los precios del trigo. "Yo creería mucho más en un recurso que les llegue a los jubilados que tienen la mínima en su cobro mensual o a una familia en una asignación universal, que a distorsionar o poner recursos en la cadena que, después, no sabemos cómo bajan", afirmó.

"Yo hubiera empezado por aprovechar las oportunidades y dar una señal a todos nuestros sectores de ver cómo aprovechamos al máximo la posibilidad de crecer en la provisión de granos y harina al mundo. Eso fue lo que le transmitimos al presidente respecto de que el conflicto bélico (entre Rusia y Ucrania) genera incremento de costos de algunos insumos que importamos y suba de precios de cosas que exportamos" recordó Perotti en relación a la audiencia que mantuvo con Alberto Fernández el miércoles de la semana pasada. "Ojalá se dé pronto un proceso de paz. La reconstrucción que habrá que hacer de Ucrania después de la guerra no va a permitir que sean proveedores normales y habituales en todo su potencial de trigo o de girasol. Alguien va a tener que ocupar ese espacio y es una enorme oportunidad para la Argentina y eso es lo que queremos hacer, por eso hemos lanzado nuestro propio programa de aliento a los productores con líneas de financiamiento promocionadas para que podamos crecer en más trigo, más maíz, más soja y en las producciones frutihortícolas", aseguró Perotti.

El Gobernador santafesino se diferenció de Fernández y su decisión de incrementar las retenciones al señalar que "es una instancia que no funcionó en una etapa anterior, el mismo Presidente, en el inicio de su gestión, retrotrajo lo que el gobierno anterior había elevado y disminuyó la alícuota de las retenciones al 31 por ciento". "No estamos en desacuerdo en tratar de resguardar los precios de la canasta familiar, pero sería bueno que los esfuerzos se hagan en todos los sectores porque los únicos precios que subieron a nivel internacional no fueron sólo los de los granos. Subió el petróleo, el petróleo crudo, los minerales, con lo cual sería bueno que si estamos pensando en un esquema solidario que ese esfuerzo se pueda hacer en conjunto y estar analizando cuál es la mejor manera de llegar al bolsillo de cada una de esas familias con necesidades y que no queden algunos de estos esfuerzos de recursos en la cadena como ya pasó algunas veces donde los panaderos no consiguen la harina que los molinos son los que la tienen que tener más barata. Ya hemos vivido esa situación y por eso nos lleva al descreimiento", dijo Perotti.

Finalmente, el mandatario santafesino reiteró que "no estamos de acuerdo en que cuando se da la suba de precios tengamos que generar sobre nuestra industria agroalimentaria una suba adicional, nuestra defensa tiene que ver con algo más profundo, como es la defensa de la industria nacional, de la incorporación de valor agregado".