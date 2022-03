Pandemia y confinamiento

En este marzo de 2022 se cumplieron dos años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de Covid tras comprobar la rápida propagación de contagios en todo el mundo. Hasta ahora se han registrado oficialmente casi 500 millones de casos y más de 6 millones de muertes en todo el mundo, aunque los especialistas admiten que el sistema de salud no ha podido detectar el verdadero alcance de la enfermedad, por lo tanto se trata de estadísticas de mínima.En la Argentina, los infectados superan ya los 9 millones mientras que fallecieron más de 127 mil personas a causa del coronavirus en el país. Como sucede a nivel mundial, también en nuestro país el sistema estadístico del ecosistema sanitario no es perfecto puesto que debe admitirse que tanto los positivos como los fallecimientos están por encima de lo reportado formalmente.En marzo también, más precisamente el 3, se han cumplido dos años desde que se detectó el primer caso en la Argentina. El 14 del mismo mes de 2020 se había confirmado el primer contagio en la provincia de Santa Fe y el 21 el primero de la ciudad de Rafaela. En territorio santafesino, el balance muestra más de 735 mil infectados y 9 mil víctimas fatales. En Rafaela, los casos informados rozan los 25 mil y las muertes suman 344. Todo en un lapso de dos años.Otra fecha importante en este proceso pandémico tiene que ver con la imposición del aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país, una medida similar a la adoptada en tantísimos países para mitigar la expansión del coronavirus. Fue anunciada por el presidente Alberto Fernández, al término de una reunión que mantuvo el jueves 19 de marzo en la Residencia de Olivos con gobernadores, ministros y funcionarios, en la cual se analizaron medidas a implementar para contener la pandemia.Desde el viernes 20 de marzo, los ciudadanos solo tuvieron permiso para salir de sus casas a hacer lo necesario para su vida habitual, como las compras de alimentos en comercios de proximidad y productos de farmacia. Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía Federal y policías provinciales se encargaron de controlar el cumplimiento del aislamiento en las calles y rutas del país.A partir de la vigencia del Decreto, las personas solo podían salir para hacer lo estrictamente necesario, como proveerse de alimentos y medicamentos. El transporte público de pasajeros funcionaba sólo para uso de quienes están exceptuados de cumplir el aislamiento.El aislamiento fue prorrogado sucesivas veces debido al sostenimiento de los casos y dejó de regir el 5 de noviembre, cuando fue reemplazado por el distanciamiento que no requería autorización expresa para circular y permitió la reapertura de ciertas actividades no esenciales. Para muchos, la gestión de la pandemia en la Argentina fue pésima, entre otras cosas porque en 2020 no hubo clases presenciales. Niños y adolescentes exteriorizan por estos días problemas de salud mental a partir de ese abrupto cambio al que debieron resignarse. La economía tampoco tuvo la mejor estrategia desde el gobierno.Después de vivir en modo de sobrevivencia durante los últimos dos años, algunos afirman que entramos en una nueva normalidad que es de convivencia con la pandemia, cuyo impacto se moderó a partir del desarrollo y la aplicación de las vacunas. Desde marzo de 2020, muchas personas han soportado la enfermedad, la muerte de familiares, el duelo, la inestabilidad económica, la soledad, la falta de atención, el cambio en la forma de trabajar. A esto hay que añadir la inflación, los problemas de la cadena de suministro y desde un mes, los efectos de la guerra de Rusia con Ucrania.Encima, en estos días se evidencia un aumento de contagios en Europa. Y los especialistas advierten que en mayo o junio podría verificarse una nueva ola en la Argentina. Así las cosas, la vieja normalidad es quizás un sueño que ya no podremos cumplir.