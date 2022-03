Tras los casos confirmados, planifican estrategias preventivas y de bloqueo

Este lunes, en las instalaciones del DIAT, se reunió un comité compuesto por profesionales de distintas áreas de la salud, con el objetivo de considerar los sectores donde puedan detectarse casos de dengue, y planificar en forma articulada, estrategias de bloqueo y prevención en el territorio.

El subsecretario de Salud, Diego Lanzotti, explicó: “Hemos notado en los últimos días, la presencia de casos de dengue en la ciudad. Todas las instituciones y personas que trabajan este tema, estamos coordinando las acciones para mitigar esta enfermedad que no pensábamos volver a tener. Nuevamente estamos frente a una problemática donde la actitud de la comunidad es fundamental. Primero la actitud preventiva y luego el diagnóstico precoz. “Hoy, en cualquier laboratorio de la ciudad, se puede procesar una muestra, y el Hospital también cuenta con laboratorio de Biología Molecular, que es el mismo que se montó para Covid, pero hoy tiene la posibilidad de tipificar si se hace un diagnóstico oportuno. Entonces vamos a saber a qué nos enfrentamos médicamente”; remarcó Lanzotti.

Fueron convocados para integrar el comité, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti; la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; la directora Regional de Salud, Eter Senn; el coordinador de los Centros de Salud, Nicolás Bonafede; la infectóloga, Sandra Cappello; el director del Hospital "Doctor Jaime Ferré", Emilio Scarinci; el doctor y actual concejal, Martín Racca; representantes de Zoonosis municipal; integrantes de la Asociación Médica del Departamento Castellanos; de la Asociación de Bioquímicos; entre otros.



NUEVO BROTE

La infectóloga Sandra Cappello comentó que “en realidad, este aumento del número de casos, en esta oportunidad no tiene que ver con el antecedente de ningún viaje. Por lo tanto, el primer caso y los que fueron apareciendo en los días sucesivos son autóctonos, corresponden a la ciudad. Esto nos hace posicionarnos frente a la situación de un nuevo brote, no de las dimensiones que tuvimos en el año 2019 y 2020, pero estamos trabajando intensamente para que no se transforme en esas dimensiones de la otra vez”. Al mismo tiempo, agregó: “Recordamos que vamos a estar conviviendo con Covid-19 y casos de gripe; todos los cuadros dan fiebre. En el caso de dengue, no da síntomas respiratorios, aunque a veces, puede haber algún tipo de molestia en la garganta. Toda aquella persona que tenga fiebre, tiene que consultar al médico y debe hacerse un análisis de rutina, lo cual alertará al médico si es dengue o no. Si vive en las áreas donde se diagnosticaron los primeros casos, puede tener mayor probabilidad de tenerlo. De igual modo, hoy toda la ciudad tiene probabilidad de tener dengue, independientemente del número de casos que hay. Lo importante es estar alerta. Hoy contamos en la ciudad con un laboratorio que nos permite hacer el diagnóstico de dengue. Las acciones de bloqueo se hacen igual ante la sospecha”.

Cabe señalar que hasta el momento se habían confirmado 4 casos de dengue, aunque este lunes, en la conferencia, se informaron 2 nuevos contagios para acumular 6 durante estos últimos días.



BLOQUEOS ANTE

CASOS POSITIVOS

Por su parte, el médico veterinario Marcelo Pfaffen del área de Zoonosis, describió en qué consisten las tareas de bloqueo: “Nosotros trabajamos coordinados dentro del sistema de salud. Primero se nos avisa y luego se hace una visita. Se recomienda no recolectar agua, tratar los residuos, cortar el pasto y luego nosotros pasamos con la fumigación haciendo la última parte. Quizás la fumigación es un tema de segundo plano. Es más importante concientizar a la gente sobre cómo el mosquito se reproduce, ya que se reproduce en el agua, hasta en una tapita puede hacerlo. Hay que ser exigentes en esas cosas. Luego viene el proceso de fumigación en los domicilios particulares, cuando se detectan casos”.

Martín Racca aclaró sobre cómo se llevan adelante las acciones de bloqueo: “Cuando hay un caso, el bloqueo se realiza en las nueve manzanas periféricas al caso. Es por la autonomía que tiene el mosquito que vuela como máximo 100 metros. La fumigación no es la solución del problema. Lo que hace la fumigación es mitigar y matar al mosquito infectado. Si yo no resuelvo el criadero, al huevo no le hago nada y a los 3 o 4 días, vuelvo a tener mosquitos. Es importante que el mensaje sea para resolver el problema, y se resuelve no encontrando ningún criadero en la ciudad. La disminución de criaderos y de la densidad del mosquito es la medida más efectiva para que el brote no sea como ya lo tuvimos. A eso apuntamos”.



CASA POR CASA

Martín Racca también describió cómo se realizaron las visitas a los domicilios particulares de los ciudadanos: “Los vecinos han recibido visitas de los chicos y chicas del Creando Conciencia, capacitándonos y preparándonos para esta situación. Hoy hay que estar alertas. Ante un síntoma febril, tenemos que sospechar dengue. Si no se hace el diagnóstico oportuno, se pone en riesgo a toda la comunidad”. El trabajo casa por casa es llevado adelante por las y los Promotores Ambientales del Instituto para el Desarrollo Sustentable, junto a un grupo de jóvenes que colaboran como Agentes Comunitarios en la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación. Se trata de una iniciativa para brindar información a la ciudadanía, sobre las opciones de control del mosquito del dengue y medidas de protección. Durante los recorridos que realizan 60 agentes en territorio, jóvenes y promotores ambientales por la mañana y la tarde, se entrega folletería informativa, se explican medidas de prevención a los vecinos y vecinas, y se retiran recipientes que pueden acumular agua y servir de criadero en los patios y jardines.



SOBRE LA ENFERMEDAD

Sandra Cappello enfatizó en que “el dengue es una enfermedad febril, sistémica, dinámica, que no tiene síntomas respiratorios. No refleja tos, dolor de garganta, ni moco. Es fiebre, dolor de cuerpo muy intenso, disección conjuntival –ojos rojos-, y a veces, sarpullido con picazón”. “El 80 por ciento de las personas infectadas por dengue son asintomáticas. Asimismo, las personas que presenten síntomas, deben consultar para que se le realice el diagnóstico lo más rápido posible, porque hay que evitar que esa persona sea picada por otros mosquitos y así contagie a otras”; concluyó Cappello.