Calentadores solares para Atlético Brown

SAN VICENTE. - Desde la oficina del senador provincial Alcides Calvo, se informó que el Gobierno Provincial de Omar Perotti concretó la entrega de un aporte económico no reintegrable de $400.000 para el Club Atlético Brown de la localidad de San Vicente, en el marco del Programa Club Ambiental Solar y Educativo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, dicho recurso será destinado para la colocación de calentadores solares.

El legislador provincial se refirió a los avances de dicho programa, destacando que “así como ya se está realizando en 15 clubes del departamento Castellanos, en esta oportunidad el Club Atlético Brown recibe este aporte que será destinado a la instalación de calentadores solares de agua, permitiendo reducir los costos de energía eléctrica que demanda la institución, tratando de que junto a la ministra de Erika Gonnet y por el pedido del gobernador Omar Perotti tratamos de acompañar a las instituciones y a su vez crear conciencia sobre la protección del ambiente y el uso de las energías limpias”.

El Programa Club Ambiental, Solar y Educativo promociona el uso de energías renovables para la generación de energía térmica o eléctrica, en el marco de una propuesta integral de educación ambiental no formal, por medio de un aporte económico no reintegrable (ANR) destinado a clubes sociales y/o deportivos sin fines de lucro radicados en la Provincia de Santa Fe. El objetivo es propiciar el aprovechamiento de fuentes de energías renovables, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir los costos operativos del funcionamiento de los clubes resultante del ahorro de energías convencionales, promover la generación de empleos verdes y la educación ambiental.