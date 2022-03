Sensaciones y sentimientos

LA VERDAD DE LA VERDAD



Por Hugo Borgna

Dentro de la amplia y riesgosa elasticidad que implica definirla, será útil recurrir al diccionario. Verdad es “adecuación entre una proposición y el estado de cosas que expresa”. Analizado a fondo, se verá que antes de hacer la consulta teníamos una idea mucho más clara del concepto.

La pregunta es, teniendo en cuenta la múltiple manera de encontrarla, si realmente existe. Y la respuesta es claramente afirmativa ya que, cuando aparece, despeja todas las dudas.

En una oportunidad (lo cuentan, lo cual pone en debate su veracidad) se le mostró a un grupo de personas una filmación en la que se veía una colisión entre dos automóviles. Habiéndoseles pedido que, por escrito y sin consultarse, contaran “lo que habían visto” resultó que ninguno contó los hechos de la misma manera que los otros.

Para dirimir con seguridad la cuestión habrá que decir que la verdad existe y es claramente demostrable gracias a la tecnología aplicada a la filmación de los hechos deportivos, especialmente en el tenis y en el fútbol. El “ojo de halcón” y el “VAR” la mostrarán indubitablemente. En el primer caso será el exacto lugar donde picó la pelota y la marca que dejó en el polvo de ladrillo y en cuanto al fútbol -entre otras jugadas- dónde fue el contacto entre la pierna defensora y la del atacante o entre la pelota y el brazo del defensor.

En esas situaciones la certeza estará a la vista, lo que dará comienzo al debate sin final y a la búsqueda de la verdad conceptual (o sea la intencionalidad en cada jugada) y, en definitiva, resolver si la penalidad surgida de la acción “se cobra” o no.

Avanzaremos ahora sobre el tema apoyándonos en nuestra querida subjetividad, compañera inseparable de los mayores -y a veces más inútiles- debates (Serrat lo encasilló a su manera contundentemente al decir “Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”).

Muchas veces intentamos cerrar las cuestiones mediante conclusiones rotundas. En esos casos sentimos que se nos han agotado demasiado rápido los argumentos ganadores y no resulta bueno para nuestra dignidad, bastante más que ligeramente herida, reclinarse sobre un engañoso e incompleto empate.

La verdad estará allí, luciéndose luminosamente cruel, para decirnos que no sigamos con el tema, si no queremos perder el debate por más goles. Para completar la derrota llega la sentencia con esas palabras -tan antiguas y familiares- como “yo te dije”.

Verdad y Apreciación, lejos de ser hermanas gemelas, se parecen más a las primas lejanas que nos visitan solo en las fiestas de fin de año: como ha pasado mucho tiempo no se sabe cómo tratarlas ni cuál es quién.

Afirmar “es” no es lo mismo que susurrar tímidamente “me parece que”. En el primer caso trabaja la búsqueda del componente verdadero indubitable; en el otro puede estar naciendo un engaño que solo será inconsciente hasta que hayamos lanzado al aire la primera palabra con intención de impresionar, habiendo antes obligado a que se baje la segura certeza.

Lo más pernicioso en estos casos es expresar como verdad –cuando no lo es- un concepto “de campaña”, destinado a favorecer o perjudicar a algún personaje que no lo merece.

Para tener una buena base que “de verdad” nos ayude, podríamos tomar los principios de la ética. Después de haber balanceado entre lo bueno y lo negativo, habrá que elegir hacer lo correcto, que, si bien no nos coloca la corona de ganadores ni el preciado laurel, nos va a enseñar que, evitando ocultar la verdad que no nos conviene, no seremos atacados por la dolorosa sensación de haber tratado de engañar a quien más deberíamos respetar: nuestro profundo interior.