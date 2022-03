Lisa Kudrow quiere que regrese “Friends”, pero con una condición

Por Camila Olivera



BUENOS AIRES (NA). - Al igual que al resto de los miembros de la ficción, a Kudrow se le preguntó si le gustaría que regrese esta producción a la pantalla. Al respecto, la actriz confesó -en diálogo con Where Is the Buzz- que no se ve volviendo a interpretar al personaje: “No creo que vaya a suceder un reboot de ‘Friends’… Digo, no con nosotros en él”.

En su lugar, propuso otro escenario para que esto suceda: “Pero, ¿un reboot en donde contratan a otros actores? Me gustaría ver eso. Me gustaría ver cómo sería una versión actual y moderna”.

La última producción sobre esta comedia de situación tan famosa, que alzó a la fama a actrices como Jennifer Aniston y Courteney Cox, fue el año pasado para HBO Max. En ella, se hizo un especial de una hora y 44 minutos, en la cual el elenco principal contó anécdotas de rodaje, repasó los guiones y brindó un show inolvidable para los más fanáticos.

Pero, a pesar de eso, parece que no seguirá el mismo camino que ficciones como “Sex and the City” (que recientemente estrenó “And Just Like That”) o “How I Met Your Mother” (que regresó con “How I Met Your Father”).

“Teniendo en cuenta las diferentes trayectorias que forjó cada uno en su carrera, no creo que sea posible juntarnos para volver a grabar”, había mencionado anteriormente David Schwimmer (Ross en la serie) en una entrevista para The Guardian.

“Creo que todos pensamos lo mismo: ¿para qué cambiar un final que fue el correcto para la serie? Yo no quiero hacerlo solo por el dinero. Debería tener sentido a nivel creativo, pero nada de lo que he escuchado hasta el momento lo tiene”, añadió.

En ese sentido, el intérprete también propuso otra alternativa parecida a la de Kudrow: “A lo mejor, deberían hacer ‘Friends’ con un elenco completamente de afroamericanos o asiáticos”, expresó, ya que su versión fue muy criticada por su falta de diversidad.

“Friends” fue una de las series más exitosas de la época. Con 10 temporadas y más de 200 episodios, la ficción se mantuvo en la pantalla desde 1994 hasta 2004. Dentro de los diez años que estuvo al aire, la sitcom logró conseguir un promedio de entre 25 y 30 millones de espectadores por semana.