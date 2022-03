Violento padrastro atacó al novio con un cuchillo

A las 22.30 del domingo, un joven de 19 años domiciliado en barrio 9 de Julio, denunció en sede policial del Destacamento N° 9, que ese mismo día se dirigió junto a su novia de 16 años hacia el domicilio ubicado en calle Cetta al 1800 -barrio 2 de Abril donde ella vive- y al llegar vivió un episodio violento, tipificado luego penalmente como "amenazas calificadas".

Al llegar a este domicilio, salió a recibirlos el padrastro de su novia de 16 años, identificado como Hipólito Z., quien comenzó a increpar al joven de 19 años dirigiéndole expresiones tales como "sos un choro, no te quiero ver más por aquí porque no quiero que me robes..".

El joven le respondió que el trabaja, que no es ningún "choro", y en ese instante el padrastro ofuscado ingresó a la vivienda para salir instantes después con una cuchilla amenazándolo: "vení a hacerte el vago ahora...".

El joven comenzó a decirle que suelte la cuchilla, haciendo Hipólito Z. caso omiso.

Al momento que el joven se colocó el casco para retirarse del lugar, el violento padrastro le pegó con la cuchilla en el casco. La joven novia intentó detener el accionar de su padrastro, y ella también recibió un golpe en la mejilla derecha. Empeorando las cosas el hombre ingresó nuevamente al domicilio para salir instantes después provisto de un trozo de hierro.

Más tarde y en sede policial, los uniformados informaron del suceso al fiscal de turno Dr. Guillermo Loyola, quien ordenó que se realice una requisa en el domicilio en cuestión, y esta arrojó resultados positivos, procediéndose al secuestro de una cuchilla de 40 cm. y un látigo de hierro trenzado.

Por orden del Fiscal actuante, la Policía notificó al violento sujeto del inicio de un legajo penal por "amenazas calificadas", de lo cual fue debidamente informado permaneciendo en estado de libertad.