Del error al perdón

Siempre que se comete un error, hay que tener mucha capacidad y valentía para poder reconocerlo rápidamente, como así también expresar las disculpas correspondientes. Es un gesto que no todos pueden realizar. Y lo mismo sucede a la hora de aceptar tal equivocación. Algo, o mucho de todo esto, me sucedió con el entrenador de Atlético de Rafaela, Rubén Darío Forestello, durante el pasado fin de semana. Luego de su pésimo comportamiento hacia mi persona en la fallida conferencia de prensa post victoria del elenco rafaelino 1 a 0 sobre Temperley -que fue de público conocimiento-, lo que me sorprendió y también me dolió, me tocó pasar por horas muy difíciles anímicamente, ya que fue lo peor que me ha sucedido en 24 años como periodista.De todos modos, gracias al apoyo de la familia, amigos, compañeros de trabajo, tanto de este Diario como de Radio ADN, el otro medio al cual represento, y a la gran mayoría de los colegas de la ciudad -a los que agradecí uno por uno a través de mensajes virtuales-, de a poco pude recuperarme. Precisamente, este medio ya había advertido esta incorrección como un llamado de atención, aunque sin dramatizar, pero dándole importancia a lo ocurrido para que, justamente, no vuelva a suceder.Hasta que llegó el día domingo y recibí el pedido de disculpas, de manera telefónica, del propio "Yagui" Forestello, que muy dolido, a esa altura muchísimo más que quién escribe, se mostró profundamente arrepentido por el penoso accidente ocurrido. Indudablemente, fueron aceptadas rápidamente, porque una equivocación la puede tener cualquiera. Y eso habla también muy bien de él, de su profesionalismo, al admitir que estuvo mal. Hasta que tuvimos la chance de volvernos a reencontrarnos este lunes de manera personal, tal como lo había propuesto él mismo un día antes. Previamente, Diego Kurganoff, vicepresidente de la institución albiceleste, también se había disculpado en representación de este prestigioso club.Este lunes, avergonzado y visiblemente apesadumbrado, volvió a pedir disculpas, y lo mismo sucedió con el resto de los colegas que habitualmente cubren los entrenamientos de la Crema. Porque el exabrupto no fue solamente para Mario Cabrera, sino también hacia todos los periodistas y medios en los que se desempeñan, ya que también se sintieron perjudicados, debido a que no pudimos continuar trabajando.Y lo que salió ayer fue una conferencia de prensa que estuvo a la altura, ya que el técnico albiceleste también hizo público el valor de su arrepentimiento, demostrando su grandeza personal. "Me equivoqué, es lo que corresponde, cometí un error y lo hago público. Te pido disculpas a vos, Mario, y a todos los chicos porque lo que hice está fuera de contexto y todos se merecen el mismo respeto. Tengo un gran dolor en el alma porque me equivoqué con vos y con el resto, porque hacen su laburo. Espero que lo comprendas y que lo comprenda el resto. Tengo que hablar de otra cosa, no enojarme con las preguntas. Se quedaron sin la posibilidad de hablar de fútbol, que es lo más importante. Soy un ser humano y me tocó equivocarme. Y también le pido disculpas a los medios a los cuáles representas y gracias por entenderme". Así de sencillo, práctico y contundente fue el inicio de una charla que se extendió por más de 12 minutos en el cuál se abordaron varios temas relacionados al presente de su equipo en el actual torneo de la Primera Nacional y el nuevo desafío de mañana ante Morón.Porque reconocer errores también es una forma de mejorar relaciones e incluso de proyectar al exterior la humildad y mejora continua que se necesitan para que todos podamos seguir creciendo. Estaré eternamente agradecido por este gesto de nobleza del entrenador, que demostró ser una persona muy honesta, humilde y valiente.Gracias Yagui.