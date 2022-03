A la espera de Messi, Argentina inició la preparación con bajas

BUENOS AIRES, 22 (NA. - El delantero del Inter de Italia Lautaro Martínez arrojó resultado positivo en coronavirus y será baja para la Selección argentina del entrenador Lionel Scaloni de cara a la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, al igual que el defensor del Ajax de Holanda Lisandro Martínez a raíz de una lesión muscular.

El ex atacante de Racing dio positivo antes de subirse al avión que lo iba a llevar a España para viajar hacia la Argentina en un vuelo chárter, por lo que se perderá con seguridad el partido con Venezuela de este viernes y habrá que esperar un nuevo hisopado para ver si se suma para el encuentro frente a Ecuador del martes de la próxima semana.

En cuanto al zaguero, en el partido del Ajax con el Feyenoord sufrió una lesión que lo obligó a dejar el campo de juego en el cierre del partido, y luego los estudios confirmaron que no estará disponible para Scaloni.

De esta manera, el técnico albiceleste sigue sumando complicaciones para las últimas dos fechas de las Eliminatorias, donde no estarán Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía, todos ellos suspendidos por la FIFA por el conflicto sanitario en el encuentro frente a Brasil.

Además, Nahuel Molina llegó al límite de tarjetas amarillas y los dos jugadores del Sevilla, Marcos Acuña y Alejandro "Papu" Gómez, también sufrieron sendas lesiones que los dejarán al margen.

Por su parte, el capitán Lionel Messi, cuya presencia estaba en duda por sufrir un "síndrome gripal" que lo dejó fuera del último partido del Paris Saint Germain de Francia, finalmente dirá presente en los compromisos frente a Venezuela, este viernes a las 20:30, y ante Ecuador, el martes 29 de marzo en el mismo horario y en condición de visitante.