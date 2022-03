Detienen a una mujer por el crimen del jugador de Los Pumas

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Una mujer de 24 años fue detenida preventivamente en la ciudad francesa de París por participar supuestamente en el asesinato del ex jugador de Los Pumas Federico Martín Aramburu.

La detención se produjo el pasado sábado y a la mujer se la investiga por ser la conductora del vehículo en el que se trasladaron los dos presuntos asesinos del deportista de 42 años, según indicó ayer una fuente próxima a la investigación.

La ahora detenida era intensamente buscada por la policía francesa, junto con otros dos hombres, uno de los cuales es Loïk Le Priolun, un reconocido activista de extrema derecha, tras el crimen de Aramburu.

El diario Le Parisien publicó un comunicado de prensa enviado por Me Yann le Bras, el abogado de los familiares de la víctima en el cual se indicó: "Este crimen atroz y su muerte dejan a su familia y a sus amigos y más allá de todos en el rugby, aturdidos por un dolor indescriptible".

"Los próximos días deben dedicarse a la meditación de su familia y al trabajo sereno de la brigada criminal de París", continuó, precisó el escrito en el cual además se manifestó que los homenajes a Aramburu pueden ser enviados al Biarritz Olympique, uno de los clubes donde jugó.

El asesinato del ex rugbier ocurrió el pasado sábado alrededor de las 6:15 (hora de Francia) en el local gastronómico Le Mabillon, del barrio de Saint-Germain, en París donde Aramburu había ido con el francés Shaun Hegarty, su socio comercial y ex compañero en el club Biarritz Olympique.

Según los medios locales, los ex rugbiers discutieron con dos hombres que estaban en una mesa contigua y se invitaron a pelear sobre el boulevard Saint-Germain, pero, testigos del hecho señalaron que los golpes terminaron cuando uno de ellos exhibió una pistola automática.

Minutos después, Aramburu y Hegarty caminaban por el boulevard Saint-Michel cuando se les aparejó un vehículo marca Jeep, de aspecto militar y conducido por una mujer, desde el que se hicieron cinco y seis disparos.

Aramburu, de 42 años y padre de dos hijos, recibió cuatro disparos, uno en la columna, el segundo en la nuca, el tercero en el muslo derecho y el último en el flanco izquierdo, y falleció en el lugar antes de que llegara una ambulancia para asistirlo.

En tanto, el periódico Le Figaro publicó que las autoridades francesas buscaban a una mujer y a dos hombres, uno de los cuales había sido identificado como Le Priol, ex soldado y miembro del Union Defense Group (GUD), una organización estudiantil de un ultraderecha disuelta en 2017 pero muy activa durante las décadas de los '70 y '80 en las facultades.