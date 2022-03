Cuenta regresiva para el ansiado regreso a Termas

El comienzo de la temporada 2022 entregó las primeras sorpresas en el Mundial de MotoGP, con dos ganadores que no se perfilaban entre los favoritos, pero que, en definitiva, festejaron sin ningún tipo de objeciones.

En el Gran Premio de Qatar, el que pateó el tablero fue el italiano Enea Bastianini con la Ducati del Gresini Racing, una estructura privada que tuvo un arranque soñado en la categoría "reina" en el Circuito Internacional de Losail.

Después del inicio bajo las luces del emirato, la acción se trasladó a Indonesia, para que vuelva a correrse luego de un paréntesis de nada menos que 25 años, esta vez en el flamante escenario de Mandalika.

Con la lluvia como protagonista, el portugués Miguel Oliveira logró una victoria espectacular con la KTM del equipo Red Bull, en este caso sí una formación oficial de la marca austríaca, para dar el segundo campanazo del año.

Desde aquel lejano país asiático, los equipos iniciaron el traslado que los estará depositando en tierra santiagueña, para el esperado regreso de MotoGP, que llevará adelante su exclusiva cita en Latinoamérica.

Un impecable Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, que se debió recuperar luego de un incendio devastador ocurrido en febrero del año pasado, servirá de marco a la tercera fecha del calendario, el Gran Premio Michelin de la República Argentina.

Tras realizarse la conferencia de prensa en el mediodía del jueves 31 de marzo, la actividad en pista se iniciará el viernes 1 de abril, para continuar el sábado 2 y completarse el domingo 3.

¿Volverán a repetir festejos los primeros vencedores o aparecerán las escuadras más poderosas? Esa respuesta la tendrán Repsol Honda Team, Ducati Lenovo Team, Monster Energy Yamaha y Team Suzuki Ecstar. Tienen un respetado potencial como para intentarlo, en un escenario que volverá a exhibir sus mejores galas para recibir a uno de los espectáculos más apasionantes.

Termas de Río Hondo ya respira el clima de MotoGP, un evento que una vez más transformará la imagen de la ciudad termal a lo largo de un fin de semana que se viene esperando, con lógica ansiedad, desde aquel 31 de marzo de 2019, cuando realizó su última visita a la provincia norteña el Mundial de MotoGP.

Nada hacía pensar ese domingo, al cabo de la victoria de Marc Márquez, que deberían transcurrir exactamente tres años para que regrese la acción y las motos vuelvan a tronar en este rincón del mundo.

Con entradas agotadas en diferentes sectores y con disponibilidades en otros, la fiesta ya empezó a vivirse. Con la misma expectativa que precedieron a las anteriores presentaciones mundialistas en uno de los escenarios que es reconocido por los pilotos como uno de los preferidos.

No solamente por su diseño, sino también por la calidez de la gente, que esta vez, sin embargo, no podrá manifestar su fanatismo por el gran Valentino.



Víctor Hugo Fux