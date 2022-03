Concejo: se despacharon 12 proyectos para la próxima sesión

En una tranquila reunión de Comisiones, los temas que pasarán al debate legislativo no presentaron puntos encontrados. El pedido opositor para cubrir vacantes en la justicia con urgencia, quedó en suspenso al igual que el informe sobre lo actuado por el municipio luego de la explosión en Austin Powder. La solicitud para ampliar la planta de personal municipal y de más contratos se tratará la semana que viene.

Vale mencionar que al haberse agotado ayer la discusión de casi todos las iniciativas, hoy no habrá reunión de Comisiones. A su vez, el próximo jueves no se llevará a cabo la sesión ordinaria por el feriado del 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y todo se traslada para una semana después.

La Minuta de Comunicación de JxC requiriendo información sobre protocolos de acción en caso de incidentes críticos, a partir del siniestro sucedido el día miércoles 9 de marzo a la planta de la empresa Austin Powder abría la posibilidad de un debate intenso, pero las explicación otorgadas por los funcionarios que “subieron” al sexto piso fueron claros y se resolvió dejarlo en Comisiones.

Otro tema que, de antemano, presentaba alguna tensión entre oficialistas y opositores era la Minuta de Comunicación de Juntos por el Cambio pidiendo al Ejecutivo Informes referente al entubado en calle Tucumán, pero tuvo un tránsito sin sobresaltos y llegará a sesión.

Una nota del Colegio de Abogados con jurisdicción en nuestra región, solicitando “el apoyo del Concejo municipal para evitar la paralización de la justicia local Civil, Comercial y Laboral, que lamentablemente se avecina” sino no se cubren prontamente la numerosa falta de jueces, tuvo respuesta, al igual que dos Minutas de Comunicación de los bloques opositores del mismo tenor, cuando la concejal Brenda Vimo informó que “el 18 de marzo se elevaron los pliegos (Decreto 0391 y Mensaje 4977), para ser tratados en sesión extraordinaria para cubrir las vacantes de 4 de las 5 circunscripciones, con excepción de la de Venado Tuerto. Faltan los nombres que tienen que ser elevados antes del 24, pero los pliegos ya están”.

Otra Minuta de JxC pidiendo al Gobierno municipal que incluya varias calles en el próximo plan de pavimentación también será tratada en la próxima sesión.

Asimismo, hubo acuerdo para aprobar las Resoluciones que reconocen como Rafaelinos Distinguidos al Dr. Rodolfo “Fito” Enrico y a Amilcar “Kuky” Carena. El mismo destino tendrá la Declaración Interés Municipal a 10 empresas que tienen más de 100 años de trayectoria en la ciudad.

De igual manera, tuvo consenso para ser modificado el artículo 1° de la Ordenanza 4613, a cuyo texto se le cambió la redacción. La original disponía la obligatoriedad de dar “atención prioritaria en la Municipalidad de Rafaela y del Concejo Municipal de Rafaela a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas …. y se lo cambió por: obligatoriedad de dar “atención prioritaria a personas: con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas …”. Igualmente se amplió el ámbito de aplicación y se le agregaron: “entes descentralizados y autárquicos”.

Del mismo modo, se dio el visto bueno para que el artículo 1° de la Ordenanza respectiva incluya “en el calendario Oficial Municipal, el 15 de Septiembre como el Día Mundial de la Limpieza, pasando a ser parte del mismo a partir de su sanción”.

Fue compartido por todos los ediles una Declaración de Repudio al acto vandálico hecho al mural en Pellegrini esquina Lisandro de la Torre, realizado en agradecimiento al personal de salud por todo lo brindado a la comunidad durante la pandemia.

Asimismo, se pidió al Ejecutivo que lleve adelante el saneamiento del predio ubicado en Aristóbulo del Valle y Vuelta de Obligado, donde se abastece de agua un camión regador, ante el abandono que presenta.

También, dos asuntos oficiales tuvieron luz verde: la aceptación de la donación de 3 fracciones de terreno de propiedad del loteo Paseo del Bosque para ser destinadas a la apertura de calles públicas, espacio verde y reservorio hídrico. De igual manera, se aceptó la donación de una fracción de terreno del Fideicomiso Jawi para el ensanche camino público 6 (calle Oliveras).

Finalmente, otras dos Minutas tuvieron despacho. Una de ellas pide al DEM la colocación de un cartel de “contramano” en calle Progreso en su intersección con J. Abele, en barrio Barranquitas cuando pasa de mano única a dos. La otra solicita que se analice la posibilidad de que se cambie el sentido de calle John Kennedy, tramo comprendido entre Arenales y 3 de Febrero, quedando como única mano.