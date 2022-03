Joven agredido con cuchilla y un látigo

Anoche, un joven de 19 años de edad y residencia en la calle Carlos Pelegrini al 900, ante autoridad policial del Destacamento Nº 9 denunció que cuando había llevado a su novia de 16 años al domicilio de calle M. Cetta, el padrastro de la jovencita le gritó "sos un choro, no te quiero ver más, porque no quiero que me robes".

De acuerdo al exponente, le respondió que no era ladrón, y que trabajaba.

Fue entonces que de acuerdo al relato del muchacho, Hipólito Alcides Z. ingresó a la vivienda y luego salió portando una cuchilla y lo amenazó.

FUE AGREDIDO

En dicho contexto el denunciante le dijo que suelte el arma blanca de referencia, y lejos de hacerlo con la misma le aplicó un golpe sobre el casco que tenía colocado.

Seguidamente, cuando su novia intervino para que cese la agresión, el sujeto la golpeó en el rostro, e ingresó nuevamente a la casa.

Y regresó con un látigo trenzado en una de sus manos, con intención de continuar el ataque.

INICIO DE UNA CAUSA

En definitiva, se procedió al secuestro de una cuchilla y un látigo, a la vez que se inició una causa penal por el delito de amenaza.