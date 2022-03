Fernández "no sabe dónde está, a dónde va, ni cómo ir"

El ex presidente Mauricio Macri criticó con dureza al Gobierno al asegurar que por el accionar de la oposición el país evitó el default con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseverar que el mandatario nacional, Alberto Fernández, "encontró su peor enemigo en el oficialismo". También sostuvo que el jefe de Estado "no sabe dónde está, a dónde va, ni cómo ir".

Macri expresó estos conceptos a través de una nota publicada en la red social Facebook titulada ""vitamos el Default".

"A pesar de la sucesión de muy malas noticias a las que nos tiene acostumbrados el gobierno, es para destacar como una muy buena la votación favorable que se alcanzó el jueves en el Congreso", señaló el ex mandatario.

En ese sentido, Macri aseguró: "Gracias al voto positivo de Juntos por el Cambio, que mostró una gran responsabilidad democrática y una fuerte unidad, evitamos el default".

"Para usar comparaciones que se están usando ahora", señaló el ex mandatario, el default es "una bomba atómica económica, una situación que dispara una sucesión de sanciones y restricciones que producen un enorme daño sobre la economía y la vida de los países".

Para Macri, las claves de la votación de Juntos por el Cambio fueron "la aceptación de retirar los considerandos falsos que había incluido el gobierno" y "la aceptación de desacoplar la aprobación del endeudamiento y el programa económico presentado por el Ejecutivo". "Votamos el acuerdo pero no el plan al que consideramos insustancial y muy malo. En definitiva, la acción de Juntos x el Cambio logró no solo evitar el default sino que salga un mejor proyecto", afirmó.

En otro aspecto, indicó que "la votación también dejó al descubierto todas las fracturas que existen en la presidencia", algo que consideró "bueno, porque ver las cosas como son es bueno". "De manera insólita el gobierno encontró a su peor enemigo dentro del propio oficialismo. Esta lucha interna exhibe delante de todos los argentinos lo que siempre supimos, la pareja presidencial sólo está unida por la mutua necesidad de alcanzar y mantener el poder, no por un proyecto, ni ideas, ni visiones", añadió el líder del PRO. Al respecto, agregó que "no hay ni plan ni lealtad, y mucho menos responsabilidad para gobernar" en el elenco oficialista.

Por otro lado, advirtió que "hay ahora una situación de emergencia en la economía argentina gravísima y amenazante". .

"La inflación a la que el gobierno desatendió y hasta promovió durante dos años mientras postergaba con excusas un acuerdo inexorable con el FMI, es el resultado de sus innumerables medidas equivocadas y de su política de emisión monetaria irresponsable, tan tóxica como letal", opinó.

Macri señaló que "esa inflación crece de forma desbordante" y sostuvo que "en este contexto tan delicado el mensaje vacío de anuncios que el viernes hizo el presidente resultó irritante". "El presidente no dijo casi nada pero dejó algunas cosas claras: no sabe dónde está, a dónde va, ni cómo ir", fustigó.

En otro aspecto, Macri indicó: "Por muchas de estas cosas que quedan exhibidas cada día, asistimos por primera vez a una gigantesca derrota cultural del modelo populista, adicto a desordenar la macroeconomía, a la emisión infinita, a gastar el dinero que no tiene y a echar culpas a enemigos ficticios". "El solo hecho de que estén obligados a algún tipo de orden económico es un indicador del tamaño de su colapso cultural", remarcó. .

El ex presidente, sentenció: "Como en la vida, ´chocarse contra la pared´ nos obliga a admitir que las fantasías tienen límites, para la cultura populista es tener que aceptar que la realidad también existe para ellos, que no pueden inventar números, que los plazos tienen cumplirse y que la improvisación, la sarasa y el chapucerismo tarde o temprano tienen consecuencias reales".

"La situación angustiante, la falta generalizada de esperanza en el mañana y el retroceso en todos los niveles, llevó a muchos argentinos a irse del país, a algunos a planear irse lo más pronto posible, y a otros -la mayoría que no quiere irse- a sentirse igual, desesperanzados, frustrados, enojados, hartos. Comparto muchos de sus sentimientos", prosiguió en su nota el ex mandatario.

En tono de campaña electoral, sostuvo que "a pesar de todo yo mantengo mi optimismo". "No soy optimista en el ahora, mi optimismo está adelante. Este gobierno muy pronto será un recuerdo, pasará, dejará su lugar a otros y será olvidado. Cuando eso suceda, de a poco las cosas se irán acomodando y empezaremos a estar mejor, un poco mejor, no mucho mejor, pero yendo hacia un destino correcto. Confío en los argentinos. El mundo aún nos está esperando", precisó. (NA)