La oposición presenta batalla en el Congreso

Por Mayra García*



La pelea por la suba de las retenciones a productos del agro recién empieza. El Gobierno anunció que las elevará dos puntos en harina y aceite de soja (del 31 al 33), en medio de la pelea que entabló contra la suba de precios. Así las cosas, el frente Juntos por el Cambio espera por estas horas llevar la discusión al Congreso e intentar forzar otro resultado.

Para la oposición, haber subido las retenciones por decreto fue una decisión inconstitucional, ya que al no aprobarse el Presupuesto 2022, el Poder Ejecutivo perdió en diciembre pasado las facultades delegadas que tenía para ello.

Con ese argumento, JxC quiere que el ámbito legislativo sea el escenario de la discusión. Más allá de la vía judicial, la única forma que tiene para plantear el debate es la comisión bicameral permanente de Trámite Legislativo, más conocida como la bicameral de DNU.

Por ese cuerpo, integrado por diputados y senadores, pasan todos los decretos que firma el presidente Alberto Fernández, aunque lo hacen una vez que ya están en vigencia y muchas veces tardan meses en llegar. Incluso, algunos vencen antes de que llegan a tratarse en un encuentro de la bicameral.

Juntos por el Cambio no tiene posibilidad de impedir que entre en vigencia la suba de retenciones, pero sí puede intentar un bloqueo. Un decreto comienza a regir cuando es publicado en el Boletín Oficial, pero para derogarlo el Congreso debe hacer que tanto Diputados como el Senado lo rechace expresamente, es decir, que las dos Cámaras aprueben un dictamen de rechazo.

Actualmente, la bicameral de DNU no está conformada y tampoco será fácil su puesta en marcha. Deberá integrarse por ocho diputados y ocho senadores, pero la extrema paridad en la que quedaron las fuerzas del oficialismo y la oposición hace que todo se complique. "Se están matando", ejemplificó una fuente parlamentaria a NA al referirse a cómo iban a quedar distribuidas las sillas dentro de la comisión.

En esta pelea, Juntos por el Cambio espera contar con la simpatía de otros sectores de la oposición y también con la de dirigentes del PJ que están en contra de la suba de retenciones.

Conseguir un rechazo de ambas Cámaras sería una importante victoria, pero muy difícil de alcanzar. Sin embargo, el hecho de dar la pelea ya le redituará a nivel electoral y también le servirá a JxC para acercarse más a los sectores del agro, que aún no olvidan la pelea con el campo que libró el kirchnerismo en 2008 y terminó con el recordado voto "no positivo" del entonces vicepresidente Julio Cobos.

La batalla contra la suba de las retenciones también le sirve al principal frente opositor para encolumnarse detrás de una iniciativa que para todos los socios es central y en la que no hay matices. Eso hará que también puedan dejar a un costado las diferencias que surgieron por el debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a que a la hora de la votación en el Senado mostraron unanimidad.

"No tenemos duda de que es inconstitucional. Como es un decreto de necesidad y urgencia (DNU) debe ser tratado primero por la Bicameral de Trámite Legislativo y luego por las cámaras", advirtió el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Mario Negri.

La ex gobernadora de Buenos Aires y diputada nacional, María Eugenia Vidal, señaló: "No tienen facultades legales para hacerlo. Los esperamos en el Congreso".

Se sumó, además, un proyecto de ley impulsado por el radical de Evolución Alejandro Cacace que propone derogar la suba, que fue acompañado con las firmas de otros 50 diputados de Juntos por el Cambio. "El Congreso no puede avalar que el Poder Ejecutivo aumento impuestos amparado en viejas normas que fueron declaradas inconstitucionales", aseguró.



(*) Jefa y editora de la sección política de la agencia NA.