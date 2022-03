Funcionario sin altura

El gobierno es un desgobierno. Funcionarios que no funcionan. Un Presidente que dice y se desdice todo el tiempo, dueño de una palabra devaluada. Un Presidente vulnerable al que ni siquiera le atienden el teléfono desde la Vicepresidencia, que cuando quiere plantearle algo lo hace a través de cartas en redes sociales. Un Presidente que ni siquiera puede remover a colaboradores que no le responden. Un Presidente que le declara la guerra a la inflación cuando ya transcurrió más de la mitad de su mandato cuando ese problema lo tenía desde que asumió el cargo. Un Presidente que sin mensurar la dimensión de los desafíos que tiene por delante propone, crea y desactiva en el mismo día una Unidad de Resiliencia Argentina que debía trabajar el humor social de los argentinos, lo que deja en evidencia su desorientación y su extrema fragilidad política. Un Presidente que en su gabinete, el secretario de Energía publica una carta para reclamarle al ministro de Economía fondos para pagar la importación de combustibles para evitar desabastecimiento de gas, cuando sus despachos están a solo 40 metros de distancia. Un canciller patotero que desconoce las normas elementales de la diplomacia y que ni siquiera puede comunicar correctamente en el idioma universal que es el inglés.A este gobierno disfuncional, ineficiente y costoso que fue auxiliado por la oposición en el Congreso para evitar el default lo mantienen los contribuyentes con el pago de los impuestos a partir del esfuerzo cotidiano de trabajar. Y que desde ahora debe comenzar a cumplir objetivos que figuran en el acuerdo sellado con el FMI. Quizás esas metas no son tan ambiciosas. Pero para este gobierno a la deriva pueden representar un obstáculo insalvable.La Argentina transita horas difíciles por responsabilidad de toda la clase política. Al Frente de Todos, que late al ritmo de un kirchnerismo cáustico, le encanta atribuir todos los males a un tal Macri, que no hizo un buen mandato pero tampoco explica la crítica situación en la que está la nación.En esta columna se insiste que la solución no es mágica ni vendrá de un mesías populista. Llegará el día en el que el sistema político racionalice sus gastos, piense en el bienestar general y postergue su enriquecimiento y sus pretensiones de poder y continuismo en la función pública bien rentada que le asegura una gran salario, la posibilidad de emplear a familiares y amigos, una red de contactos para acceder al poder y otros privilegios. Más allá de las distancias, se requiere un consenso como el alcanzado cuando se elaboró la Constitución Nacional en Santa Fe, allá por 1853. Eso sucedió luego de décadas de sangrientas luchas internas entre unitarios y federales, en medio de una grieta de la que parecía imposible salir.En la actualidad el país se encuentra inmerso en un contexto que recuerda en parte a aquella parte de la historia, aunque claro sin armas en el medio. Pero la grieta está muy presente.Por ahora estamos a merced de un gobierno que no funciona, sin cualidades y con fallas severas. En la última semana sobresalió el canciller, Santiago Cafiero, que venía de una pobre gestión en la Jefatura de Gabinete y fue premiado con una nueva oportunidad en el área de relaciones diplomáticas. En la Expo Dubai 2020 pronunció un discurso en inglés que se viralizó y se convirtió en meme por su bajo nivel de lectura en inglés.Ahora la oposición hace fila para reclamar la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores y Culto. No solo por su discurso en Dubai sino por los términos de una entrevista a una radio porteña en la que insultó a un reconocido periodista y otra vez habló de "los que quebraron el país". Y tiene razón. De asumir responsabilidades por los errores, nunca.