Más de 5 mil personas votaron a las autoridades de comisiones vecinales

Este domingo, en el horario de las 8:00 y hasta las 14:00, más de 5 mil ciudadanos de Rafaela votaron para definir quiénes serán las autoridades que constituirán las comisiones vecinales de 15 barrios de la ciudad. En ese punto, es importante aclarar que en las 26 vecinales restantes no hubo elecciones ya que, en cada una de ellas, solo se presentó una lista. En total fueron 5.196 los votantes que participaron, luego de 3 años, de las elecciones, en donde la mayor cantidad se dio en el barrio Italia con 597 votantes, ya que tras una pareja y reñida disputa, Sabrina Ulman se impuso por solo 20 sufragios a Carla Gómez, transformándose, a partir de hoy, en la nueva presidenta vecinal del sector. Además, hubo un total de 76 votos nulos, 70 en blanco y no se registraron impugnados. En cuanto a los resultados finales y listas ganadores, en más de 10 comisiones vecinales asumirán nuevas autoridades desde este lunes.

Cabe destacar que la mayor parte de los barrios tuvo como lugar de votación, las escuelas comprendidas en su radio. En tanto que los barrios Barranquitas, Martín Fierro, Virgen del Rosario y Los Nogales lo hicieron en sus correspondientes sedes vecinales ya que no cuentan con establecimiento educativo dentro de sus límites barriales.



GRAN CONCURRENCIA

Vanesa Macagno, coordinadora de Relaciones Vecinales aseguró: “Esta jornada democrática fue marcada por una gran concurrencia de vecinos y vecinas que se acercaron a emitir su voto. Desde la Coordinación de Relaciones Vecinales felicitamos a quienes hoy asumen la conducción de sus barrios y esperamos trabajar de manera conjunta para continuar mejorando la calidad de vida de cada vecino y vecina de nuestra ciudad. De la misma forma agradecemos enormemente la participación y el trabajo de las listas restantes invitándolos a continuar trabajando con el mismo compromiso”.

Por su parte, el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, coincidió con Vanesa Macagno en la gran participación ciudadana que tuvo esta elección, destacando que “el acto democrático fue claro, transparente. Los ganadores tendrán un gran desafío desde este lunes, donde deberán conducir cada una de las vecinales, siendo un nexo muy importante entre los vecinos y vecinas y el municipio. Por supuesto que desde la Secretaría de Gobierno vamos a estar trabajando en forma mancomunada con cada una de las comisiones”.



LAS LISTAS GANADORAS

- 2 de Abril: Mercedes Jara - Natalia Ojeda (189 votos a favor contra 96 de Nadia Melschler).

- 9 de Julio: Ma. Elena Monroig - Carlos Montagna (245 votos contra 120 de Vanina Scarafía).

- Güemes: Juan Oliva - Víctor Quinteros (265 votos contra 154 de Diego García).

- Villa Dominga: Alicia Eberhardt - Nicolás Maciel (181 votos contra 100 de Sebastián Ramírez).

- Villa Podio: Daniel Bulacio - Adalberto Sotelo (287 votos contra 127 de Juan Giménez).

- Virgen del Rosario: Ramona Ramallo - Gabriel Ríos (111 votos contra 104 de Juan Mansilla y 77 de Marcelo González).

- Amancay: Daniel Demarchi - Sergio Lusso (139 votos contra 113 de Germán D'Albano).

- Mosconi: Marisa Botto - Hugo Poggi (162 votos contra 71 de Lorena Ledesma).

- Villa del Parque: Gabriel Voisard - Américo Molina (170 votos contra 136 de Horacio Nieto).

- Monseñor Zazpe: Margarita Maldonado - Claudia Albelo (262 votos contra 59 de Pablo Santilla).

- Martín Fierro: Daniel D'erano - Hernán Chazarreta (152 votos contra 103 de Fabio Zapata).

- Italia: Sabrina Ulman - Carlos Soccetti (297 votos contra 275 de Carla Gómez).

- Barranquitas: Esteban Ramirez - Carlos Meza (235 votos contra 105 de Jorge Sosa).

- Belgrano: Hugo Kinzler - Rafael Barreiro (224 votos contra 178 de Leonardo Núñez).

- Los Nogales: Estefanía Zbrun - Leonardo Barberis (247 votos contra 58 de Mabel Ponziatto).



BARRIOS CON LISTAS ÚNICAS

Las mismas asumirán a partir a partir de hoy, y son las siguientes:

1) Luis Fasoli: Guillermo Campos. 2) Guillermo Lehmann: Miguel Gómez. 3) 30 de Octubre: Pasini María Magdalena. 4) Alberdi: Chicco Patricia. 5) Sarmiento: Banegas Fátima. 6) Villa Rosas: Fábrica Gabriela. 7) Malvinas: Seffino Néstor. 8) Juan de Garay: Ovidio Baretta. 9) San Martín: Glenda Primo. 10) Centro Córdoba: Carlos Álvarez. 11) Fátima: Valeria Gutiérrez. 12) Ilolay: Gauchat Alberto. 13) 17 de Octubre: Martín Tuninetti. 14) Brigadier López: Laura Castelain. 15) Villa Los Álamos: Miguel Crispín. 16) Villa Aero Club: Gustavo Beccaría. 17) Antártida Argentina: Nadia Broda. 18) Pizzurno: Karina López. 19) Jardín: Enrique Méndez. 20) Independencia: Hugo Perino. 21) San José: María Carina Vera. 22) Ntra. Señora del Luján: Fernando Lionetto. 23) Mora: Marcelo Burgos. 24) La Cañada: Néstor Barrera. 25) Los Arces: Maciel Simón. 26) El Bosque: Magalí Oggero.