Sin casos en la ciudad

Este domingo no se registraron nuevos casos de coronavirus en Rafaela de acuerdo al reporte epidemiológico de la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud, aunque se reclasificó un caso que pertenece a otra jurisdicción y fue descontado del total. De esta manera, ya son 24.824 los infectados en la ciudad desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 16 son activos, 31 los aislados y 24.464 los recuperados, mientras que por 17º día consecutivo no se reportaron fallecimientos en nuestro medio, que suma 344 decesos. En tanto, después de varias semanas, el Hospital "Jaime Ferré" volvió a recibir un paciente Covid-19 positivo que se encuentra internado en UTI.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó sólo 10 nuevos contagios de Covid-19 en el territorio santafesino (4 en Rosario y 2 en Santa Fe entre las más afectadas), que acumula 735.997. Además, en las últimas 24 muertes no se informaron muertes, con lo cuál continúan siendo 9.093 las víctimas fatales santafesinas.

Por último, el Ministerio de Salud de la Nación reportó 1.227 nuevos casos de coronavirus y 11 muertes ayer, para un total de 9.007.753 contagios y 127.494 muertes.



2 AÑOS DEL PRIMER CASO

Este lunes se cumplen 2 años del primer caso de coronavirus que se registró en Rafaela. Fue el 21 de marzo de 2020, donde las autoridades sanitarias locales notificaron el primer contagio de una mujer de 40 años que había regresado de Canadá. En tanto, el 14 de marzo de 2020 se reportó el primer caso de Covid en la Provincia de Santa Fe, a través de un paciente de Rosario que presentaba antecedente de viaje a Inglaterra. Mientras que el 3 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de Covid en la Argentina. Fue un hombre de 43 años que regresaba de un viaje a Italia y España, recordando que el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró la pandemia de Covid.