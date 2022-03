Gran cierre de la edición 2022 de Verano Acá

En consonancia con el cierre de temporada, este fin de semana, la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Cultura, concluyó la agenda de actividades de la agenda Verano Acá 2022.

El cronograma comenzó el jueves 17 y se extendió hasta el domingo 20, con diferentes propuestas que abarcaron la música y el teatro en diversas locaciones.

Tras un intenso y comprometido trabajo de planificación y producción que se extendió desde fines de enero hasta fines de marzo en articulación con otras áreas de la Municipalidad, la Secretaría de Cultura dio cierre a este relevante programa, que significó un avance notable en el proceso de reactivación del sector cultural y de los servicios vinculados a la recreación.

Presentación de Desde el Sur

En la noche del sábado 19, en el Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano”, con entrada libre y gratuita, se desarrolló el concierto de presentación del programa “Desde el Sur”.

El encuentro contó con una excelente convocatoria y muy buena respuesta del público que disfrutó de la destacada actuación de los cuerpos artísticos municipales: la Orquesta Municipal de Tango, la Banda Municipal de Música y los Coros Municipales, junto a doce artistas y agrupaciones de la ciudad que participaron de la edición 2021 de este programa.

En la oportunidad, actuaron Virginia Perotti, Red Riot, Marcelo Domenichini Quinteto, Daniela Tell, Germán Vega, Raul Rambaud, Germán Ochat, El Levare, Marcelo Amadeo, Cinco sentidos, Ficcionados, y 4to. Tiempo.

“El regreso de este programa fue emocionante”, declaró el secretario de Cultura, Claudio Stepffer. “Originalmente, lo concebimos como un programa de pandemia, con modalidad virtual, con grabaciones en estudio y la posterior difusión de los materiales en soportes digitales y redes sociales, pero la actual situación sanitaria nos permitió organizar esta puesta en vivo, que resultó muy compleja por la cantidad de participantes y el despliegue técnico que requirió, pero también de una jerarquía tal que bien valía plantearlo como el gran cierre del programa Verano Acá”, agregó.

“El escenario del Belgrano, que es el más grande de la ciudad, resultó insuficiente, por lo que debimos agregar una extensión hacia adelante, que amplió su superficie casi en un 50%”, ya que algunas de las obras requerían la coexistencia de unos 40 artistas en escena, con sus instrumentos”, especificó el funcionario.

Géneros como el folklore, el tango, el rock, la música clásica o académica, los géneros tropicales, entre otros, se sucedieron durante las dos horas del concierto. El programa incluyó una veintena de temas especialmente arreglados gracias a una labor colaborativa y de enriquecimiento mutuo que se desarrolló a lo largo de 2021 entre los organismos musicales municipales y los grupos y artistas independientes.

“Ese es el espíritu de este regreso de Desde el Sur: el aprendizaje mutuo y la colaboración entre los organismos dependientes de la Secretaría de Cultura y diferentes artistas de la ciudad”, manifestó Stepffer, quien informó, además, que “próximamente estos materiales comenzarán a difundirse desde nuestras redes sociales”. Asimismo, anticipó que en los próximos meses se dará comienzo a la edición 2022 de este programa.

Día Internacional del Artesano y la Artesana en Plaza Feria

El sábado 19 y el domingo 20, desde las 17:30, en la Plaza 25 de Mayo, se llevó a cabo una edición especial de Plaza Feria, dedicada a celebrar el Día Internacional del Artesano y la Artesana.

El festejo central tuvo lugar el domingo, con las presentaciones en vivo del grupo local Ale Delbono y Los Equilibristas, y la banda paranaense Aguará. Se incluyeron, además, propuestas gastronómicas.

“Plaza Feria, sus artesanas y sus artesanos, son un ejemplo de superación y de resistencia frente a la adversidad”, afirmó Stepffer. “En los peores momentos de la pandemia se mantuvo vivo este espacio de manera virtual, y en cuanto fue posible volver a la presencialidad, volvimos”, agregó. “Recuerdo muy bien aquella primera jornada de regreso, era el 20 de junio de 2020, hacía mucho frío y había niebla, pero un nuevo decreto habilitaba la actividad y acá estábamos, ocupando esta plaza que es sinónimo de encuentro, que es sinónimo de feria”, rememoró.

“Plaza Feria no ha dejado de crecer ni de transformarse, incluso en los peores momentos, y eso merece un especial reconocimiento para sus artesanas y artesanos en este día especial, porque son cultores de oficios que requieren destreza y creatividad para materializar piezas artísticas únicas, originales, que llevan en su confección el alma de quien las creó”, concluyó el funcionario.

Segunda semana de los Laboratorios de Creación Escénica

Los días jueves 17, viernes 18, y domingo 20 se ofrecieron funciones teatrales gratuitas en el patio del Museo Histórico Municipal. Se trató de la reposición de la obra “Los Encuentros”, una de las producciones de los Laboratorios de Creación Escénica que fuera estrenada en el Festival de Teatro 2021, en el marco del espacio FTR Produce.

Cabe recordar que estos Laboratorios fueron unos dispositivos innovadores de formación gratuita, intercambio y creación colectiva teatral destinados a estimular y potenciar las artes escénicas locales.

“Los Laboratorios de Creación Escénica fueron un gran acierto en la edición de regreso del Festival de Teatro, que pudimos concretar en noviembre del año pasado, y es una experiencia que vino para quedarse, porque en venideras realizaciones del Festival los seguiremos sosteniendo”, afirmó el secretario de Cultura, Claudio Stepffer. “Tal es así que ya hemos comenzado a delinear estos Laboratorios para 2022”, reveló.

“La intención de esos Laboratorios es que trascendieran las fechas del Festival, y es por eso que estamos haciendo ahora estas reposiciones: comenzamos hace dos semanas y seguiremos por dos semanas más, hasta abril”, agregó. “Es una oportunidad para que quienes no pudieron apreciar estos trabajos durante la realización del Festival, puedan hacerlo ahora”, puntualizó.

Ambas actividades obtuvieron el elogio de los ciudadanos que fueron participantes y espectadores. La plaza 25 de Mayo se vio colmada de gente que disfrutó el fin de semana con un buen clima. Los puestos de artesanos y artesanas fueron muy concurridos al igual que la presentación de Ale Delbono y el resto de las opciones musicales presentes.

Así mismo, el monumento a San Martín fue rodeado por aquellos que tomaban mate y permitían la diversión de los niños, que jugaban alegrando la tarde. Hoy el verano llega a su fin y le damos la bienvenida al otoño. Crecen las expectativas en esta nueva temporada, esperando que se puedan aprovechar todos los espacios de la ciudad, como se realizó en la agenda completa de Verano Acá. Esos espacios son un lugar de reencuentro, donde los vecinos se saludan y se dan tiempo para una charla cálida, a diferencia del ritmo rutinario que se sostiene durante los días laborales.