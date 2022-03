Debut ideal para los pibes de la "Crema"

Se puso en marcha el 2022 para las Divisiones Juveniles de Atlético de Rafaela, que participan del certamen de AFA. Por la primera fecha del torneo de la Primera Nacional se midieron con el Deportivo Riestra, encuentros que se jugaron entre sábado (en nuestra ciudad) y domingo (de visitante).

El debut no pudo haber sido de la mejor manera, ya que los chicos del Celeste se quedaron con los seis triunfos ante el "Malevo". El sábado, en la cancha principal del Predio "Tito" Bartomioli jugaron las categorías Mayores, mientras que ayer lo hicieron los más chicos en Capital Federal.

Por la segunda fecha la 'Crema' se medirá con Sacachispas.

Los resultados fueron los siguientes:



- Cuarta División: Atlético 4 (Rodrigo Meza, Lautaro Pairola y Gonzalo Operti -2-) vs. Riestra 1.

- Quinta División: Atlético 2 (Alejo Manna e Iván Bravo -p-) vs. Riestra 1.

- Sexta División: Atlético 1 (Marco Rossi) vs. Riestra 0.

- Séptima División: Riestra 2 vs. Atlético 4 (Ignacio Zhender, Facundo Weissen, Máximo Sandoval y Joaquín Triunfini).

- Octava División: Riestra 1 vs. Atlético 3 (Rodrigo Suárez y Valentino Gandin -2-).

- Novena División: Riestra 0 vs. Atlético 2 (Santino Boidi y Diego Maciel).