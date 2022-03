Atlético, sin descanso, con la cabeza puesta en Morón

El pasado viernes por la noche Atlético de Rafaela obtuvo el resultado que tanto deseaba y buscaba ante Temperley: ganar. Toda victoria trae cierta tranquilidad y ayuda para trabajar mejor en la semana, mucho más cuando es corta.

Le costó el triunfo. Marcó en el comienzo del partido y luego, gracias a la figura de su arquero Julio Salvá, pudo sostener la mínima diferencia para reencontrarse con el triunfo luego de la caída, dolorosa, en Flandria.

La ‘Crema’ trabaja sin descanso de cara a su próximo compromiso, donde buscará mejorar su versión ‘visitante’, que hasta aquí –y más allá de haber perdido los 3 partidos- mostró su peor cara y siempre se volvió con las manos vacías.

El equipo que dirige Rubén Darío Forestello estará visitando este miércoles al Deportivo Morón, por la fecha 7 del torneo de la Primera Nacional 2022, que no se detiene.

El encuentro comenzará a las 20.00hs y se podrá seguir vía streaming por TyC Sports Play.

Morón aún no pudo ganar en lo que va del torneo sumando cuatro empates (tres 0 a 0) y dos derrotas. Los dirigidos por Alejandro Orfila vienen de igualar sin goles con Guillermo Brown de Puerto Madryn.

El DT albiceleste podría repetir la misma formación inicial que viene de jugar ante el ‘Gasolero’, recordando que no podrá contar con Diego Cardozo (molestia en el recto anterior derecho) y se espera por la evolución de Nicolás Aguirre, quien no pudo estar en la última presentación (iba ir al banco) por una molestia en el isquio.

De esta forma, un probable equipo sería con: Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Guido Milán y Jonás Aguirre; Facundo Castillón, Emiliano Romero, Franco Bellocq y Marco Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler.

El plantel albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy, 9.30hs, en el Predio, donde sumará algunos minutos de fútbol y podría quedar definido el once titular.