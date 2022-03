Copa Centenario: todos los clasificados a la segunda fase

En la jornada de ayer se completó la primera fase de la Copa Centenario de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de los diez encuentros que restaban por jugarse.

De esta forma, quedaron definidos los clasificados a la segunda instancia y los respectivos cruces.

Este domingo avanzaron Ben Hur, Atlético, Libertad, Unión, Tacural, Bochazo, Aldao, Zenón Pereyra, Independiente Ataliva y Brown de San Vicente.

Con Ferrocarril del Estado ya con su lugar en la tercera etapa, los cruces de la segunda fase, con fechas de disputa que se podrían definir mañana, serán los siguientes: con localías a sortear: Libertad vs Atlético, Brown vs Florida, 9 de Julio vs Atlético María Juana, Dep. Aldao vs Unión de Sunchales, Dep. Tacural vs Peñarol, Arg. Quilmes vs Independiente San Cristóbal, Atlético Esmeralda vs Dep. Bella Italia. Y los cruces ya definidos de: Bochófilo Bochazo vs Zenón Pereyra, Ben Hur vs Independiente Ataliva.



Los resultados del domingo, entre paréntesis los finales de categoría 2010:



San Isidro de Egusquiza 0 – Dep. Tacural 3 (Gabriel Villafañe x 2 y Misael Juárez) (0-1), Defensores de Frontera 0 – Bochófilo Bochazo 2 (Mauricio Citroni y Elías Venica) (1-1, Defensores x penales 9-8), Dep. Susana 1 (Lucas Bustamante) – Dep. Aldao 7 (Carlos Fragata x 2, Mariano Cavallero x 2, Ezequiel Saavedra y Baltazar Triverio x 2) (1-2), Zenón Pereyra 0 (4) - Deportivo Ramona 0 (1) (0-1), Independiente de Ataliva 3 (Matías Acuña, Piacenza de penal y Julio Picacenza) - Sportivo Norte 2 (Joaquín Cabral x 2) (0-8), San Martín de Angélica 0 - Ben Hur 1 (Iván Montenegro) (0-10), Belgrano de San Antonio 0 - Libertad de Sunchales 2 (Tomás Cravero e/c y Kevin Muñóz) (0-7), Argentino de Humberto 0 (4) - Brown de San Vicente 0 (5) (4-0), Deportivo Josefina 1 (Elías Romero) - Atlético de Rafaela 2 (Bautista Tomatis y Marcos Rossa) (1-4), Sportivo Roca 0 - Unión de Sunchales 2 (Thiago Bilan y Germán Mayenfisch) (0-6).