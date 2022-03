En Santa Fe, el Chupa cayó 2-0 ante El Quillá

En la tarde de ayer comenzó a disputarse la gran final de la Copa Centenario, certamen organizado por la Federación Santafesina de Fútbol, y en estos primeros 90 minutos el que impuso condiciones fue El Quillá. El club santafesino superó a Atlético María Juana por 2 a 0 y ahora el ‘Chupa’ deberá revertir dicho marcador para poder consagrarse.

El próximo domingo se jugará la revancha y partido consagratorio en cancha del Chupaleche.

Joaquín Felizia, a los 9 minutos del primer tiempo y Joaquín Chemes, de penal, a los 50 minutos del complemento, marcaron los goles para el elenco Nautico.

Finalizado el encuentro, que se pudo ver por la pantalla de 5RTV, Pablo Cernotti, DT del conjunto que representa a la Liga Rafaelina de Fútbol, fue muy optimista de cara a la revancha: “Sabemos que en María Juana lo podemos dar vuelta y nos vamos tranquilos por eso, estoy convencido que se puede dar”. Con respecto al desarrollo del partido, el entrenador de Atlético María Juana señaló. “El PT no la pasamos para nada bien, un penal que no nos dieron, pero igualmente es un equipo que juega bien, en el complemento nos quedamos un poquito sin piernas, tuvimos las chances para empatarlo pero no se nos dio”.