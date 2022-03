Accidente de Marc Márquez y triunfo de Miguel Oliveira

El piloto español Marc Márquez sufrió ayer un brutal accidente en el primer Gran Premio del año del Moto GP, que se disputó en Indonesia y tuvo el triunfo de Miguel Oliveira con la KTM. Márquez no pudo participar de la competencia oficial tras sufrir una conmoción cerebral en una violenta caída durante el calentamiento previo a la carrera, en la que salió despedido por los aires en la curva 7 del circuito de Mandalika.

El seis veces campeón del mundo explicó: "Ha sido una caída bastante fuerte en el Warm Up de este domingo, quizás una de las más grandes que he tenido". "He ido al hospital local y, aunque no hay problemas graves, se ha decidido que no debía correr. Por supuesto que es una pena, pero es la mejor decisión", agregó.

En cuanto a la carrera, Oliveira se impuso con autoridad, seguido por Fabio Quartararo, mientras que el podio lo completó Johann Zarco. Además, Jack Miller fue cuarto y el top 10 incluyó a Alex Rins, Joan Mir, Franco Morbidelli, Brad Binder, Aleix Espargaró y Darryn Binder.

La próxima jornada del MotoGP será el Gran Premio de Argentina en Termas de Río Hondo, que se llevará a cabo fin de semana del 1, 2 y 3 de abril.

Rodrigo 22º: Con la moto del equipo Pertamina Mandalika SAG Team, escuadra local en este Gran Premio, Rodrigo vio la bandera a cuadros en el puesto 22° de la carrera de Moto2. Por su parte, Sean Dylan Kelly, estadounidense, con raíces argentinas abandonó a 13 vueltas del final en la carrera ganada por el tailandés, Somkiat Chantra.