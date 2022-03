Final accidentada y noveno puesto de Canela en Paraná

Damián Kirstein (Peugeot 208) fue el ganador de la final de la Clase 2 del Turismo Nacional en Paraná, tras el relanzamiento luego de un tremendo accidente en la largada que derivó en un decena de de autos chocados y sin posibilidad de continuar, entre ellos Agustín Bonomo.

El representante de Villa Ángela, Chaco, alcanzó este resultado tras una férrea disputa con quienes fueron su escolta, Christian Abdala e Ignacio Procacitto, durante la primera parte de la carrera, y luego cuando en el tránsito por la chicana una falla eléctrica en el auto de Fernando Gómez Fredes hizo que el pigüense se retrasara en la fila india, a dos vueltas de la bandera de cuadros.

Lucas Yerobi arribó en el cuarto puesto, y con ese resultado pasó a encabezar el campeonato; en pista fue seguido por Facundo Leanez, Facundo Bustos, Matías Signorelli, Gómez Fredes, noveno el rafaelino Juan Ignacio Canela y Matías Cravero, completando el top 10 de la competencia final.



ASÍ CLASIFICARON

Final Clase 2: 1) Damián Kirstein en 25m48s441/1000; 2) Christian Abdala a 444 milésimas; 3) Ignacio Procacitto; 4) Lucas Yerobi; 5) Facundo Leanez; 6) Facundo Bustos; 7) Matías Signorelli; 8) Fernando Gómez; 9) Juan Ignacio Canela a 10s299 y 10) Matías Cravero.



PERNIA ESTA DULCE

Siete días victoriosos completó Leonel Pernía, al volver a ganar en el automovilismo argentino, al cruzar la meta del autódromo de Paraná con el Ford Focus en la final de la Clase 3, como lo hizo hace una semana con el Renault de TC2000 en Rosario.

«No pasé una buena final arriba del auto. Tenía el dilema si ganar o no, pero lo hice por mi equipo y no pude levantar. Por eso, no me permito festejar esta victoria después de una carrera bárbara que hicimos con Antonino. El espíritu deportivo estuvo por encima de la especulación. Así es el sistema«, comentó Pernía, haciendo referencia a la nueva regla del lastre en la categoría este año.

El tandilense se impuso en una pista cara a sus afectos, porque el 6 julio de 2008 ganó por primera vez en el automovilismo argentino, cuando entonces también lo hizo con un auto de la clase mayor de TN. Ahora, lo consiguió tras una vibrante competencia con Antonino García, a quien superó en el comienzo de la final y se mantuvo segundo. Facundo Chapur, cerró el podio, pero antes debió lidiar con Jonatan Castellano durante los primero giros, y luego el loberense fue perdiendo rendimiento ante una falla en el motor de su auto que lo fue relegando al sexto puesto, siendo superado por Gastón Iansa y Alfonso Domenech, completando un celebrado «1-2-3-4-5» de la marca del óvalo en la división mayor del TN.