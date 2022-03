“Las críticas de Mársico dejan de manifiesto que las obras son una realidad tangible”

Vale recordar que el concejal del PDP emitió un duro comunicado luego que funcionarios municipales concurrieron al Concejo municipal a detallar los planes de viviendas que se llevan adelante en la ciudad, reconociendo demoras.

“Por la respuestas brindadas por los funcionarios municipales, en mi opinión el Gobierno de la Provincia incurre en demoras en los procesos licitatorios en virtud de los anuncios grandilocuentes a los que nos tienen acostumbrados, pero todavía no pusieron ni un ladrillo”, disparó Lisandro Mársico en un tramo del texto hecho público.

“El volumen de obras presente en la ciudad, es tan importante que ha desorientado al Concejal Lisandro Mársico”; afirmó el Jefe de Gabinete Marcelo Lombardo, quien cuestionó las críticas del edil respecto al tiempo que llevan algunas obras proyectadas y otras en ejecución.

En este sentido, el funcionario municipal sostuvo que “Mársico ha decidido ejercer el rol de contralor de lo que el oficialismo hace. Función necesaria en la responsabilidad legislativa, pero no suficiente”.

“Pareciera que la oposición ha renunciado a ofrecer iniciativas propias y han decidido concentrar su tarea solo a la labor de control”; manifestó Marcelo Lombardo en declaraciones a la prensa.

Al respecto, también sostuvo que “a diferencia de otras etapas vividas en la ciudad, la crítica ya no pasa por reclamar obras necesarias sino por la demora en el inicio de algunas de las anunciadas.”

“No obstante, creemos que si hoy las críticas son respecto a los tiempos, es fundamentalmente porque hay obras proyectadas y en ejecución. Las críticas también debió hacerlas cuando era parte del oficialismo de la provincia, cuando el Frente Progresista Cívico y Social, partido al que pertenece, gobernaba la provincia”.

Además, el Jefe de Gabinete remarcó que “el concejal conoce bien que los tiempos de las obras públicas son y deben ser prudentes para que las ejecuciones sean responsables, prolijas y transparentes”.

“En definitiva, las críticas de Lisandro Mársico dejan de manifiesto que las obras son una realidad tangible en la ciudad y no son meras promesas como lo fueron durante más de una década”; finalizó Marcelo Lombardo.