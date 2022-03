La experiencia de Rafaela en la gestión de residuos

Por segunda vez, una delegación de la Municipalidad de General Deheza, provincia de Córdoba, visitó la ciudad para profundizar sobre las políticas públicas ambientales.

En la visita, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, manifestó: “Recibimos la visita de personal del municipio de General Deheza, junto con miembros de una cooperativa que trabaja en separación y comercialización de residuos. Habitualmente generamos este tipo de intercambios donde personas de otros municipios vienen y visitan la ciudad. Allí recorremos algún lugar, programa o política que tiene la ciudad, donde se puede hacer un intercambio de aprendizajes. Este fue el caso”. “Fue una recorrida muy linda, donde no solo intercambiamos la parte pública de los gobiernos, sino también experiencias concretas de miembros de cooperativas que trabajan, tanto de Rafaela como de General Deheza”; sumó.

“En esos intercambios siempre salen cuestiones para mejorar y aprendizajes. Vamos conformando una red con diferentes municipios del país y tratamos de aprender de otras experiencias y contarles lo que nosotros hacemos, en este caso nuestra política de cuidado del ambiente, vinculada a la separación de residuos en origen, a la comercialización y al trabajo de las cooperativas”; cerró Peiretti.



AGENDA DE ACTIVIDADES

Durante su estadía, los visitantes se encontraron con integrantes del Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDSR), quienes compartieron la experiencia de trabajo en relación a la gestión de los residuos. Sergio Amaya presentó el trabajo de más de 20 años en relación al cuidado del ambiente de la ciudad y expuso sobre los servicios y establecimientos municipales para la disposición de residuos. Además explicó la articulación con áreas municipales, instituciones y cooperativas de trabajo, para potenciar el recupero de materiales.

Por su parte, Eugenia Eberhardt, del IDSR, compartió el plan de acciones que se realiza en los hogares e instituciones de la ciudad, en relación a la concientización y educación ambiental, con el objetivo de sumar compromiso ciudadano.

Luego, la delegación de General Deheza, conformada por la directora de Agua y Ambiente, Carolina Roldán; Liliana Abrigo, integrante de una Cooperativa de Trabajo; y Vera Jonas, visitaron las instalaciones del Complejo Ambiental donde conocieron sobre el proceso que realizan los residuos que se generan en la ciudad, junto a la coordinadora del espacio, Claudia Isaurralde, y la presidenta de la Cooperativa de Trabajo “Esperanza Limitada”, Marisa Almaraz.

Finalmente, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, recibió a la delegación en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, para conversar sobre las políticas de empleo que acompañan el trabajo de residuos en la ciudad y la experiencia con las cooperativas de trabajo.



EXPERIENCIAS

Carina Roldán contó que “vinimos con mi equipo a visitar el Complejo Ambiental de Rafaela, sabiendo que son referentes a nivel nacional, como para comparar el estado en el que nosotros estamos trabajando e incursionando en el tema de los residuos. Quiero felicitarlos. Es muy bueno el trabajo en la ciudad, con las cooperativas y la colaboración de comercios e industrias. La cuestión de residuos nos compete a todos como ciudadanos”.

Liliana Abrigo, por su parte, comentó: “Yo trabajo para una Cooperativa de Trabajo en General Deheza, donde reciclamos todo tipo de materiales. Me gustó todo lo que vimos, sobre todo la parte de reciclado. Recorrimos el Complejo Ambiental, vimos todo lo que es plástico, cartón, botellas y que se puede reciclar. Me gustó muchísimo”.

Cabe resaltar que, Anabela Battistini, del Área de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, acompañó a la delegación durante toda la visita.



SEGUNDA VUELTA

Recordemos que el intendente de General Deheza, Franco Mora, junto a miembros de su equipo, estuvieron en nuestra ciudad por primera vez en el mes de marzo del 2021, para conocer el modelo de gestión que ubica a Rafaela en un lugar de privilegio en la consideración nacional. La idea fue “tomar como ejemplo a las gestiones de Omar Perotti y Luis Castellano que nos van a permitir hacer base y territorio en nuestra localidad”; destacó Morra en aquella oportunidad.

Esta vez, otros miembros de su equipo de trabajo, vinieron exclusivamente para hablar sobre la Gestión Integral de Residuos y su vinculación con el empleo, a partir del trabajo de las cooperativas en el Complejo Ambiental local.