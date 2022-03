Los jubilados nunca ganan

La mayoría de los jubilados argentinos perciben, cada 30 días, los haberes mínimos de un sistema deficitario y generalmente mal gestionado por los funcionarios de turno. La sensación es que buena parte de los políticos, cuando ganan una elección y desembarcan en las estructuras del Estado, son como aves rapaces que en primer lugar piensan en sus propios intereses y después, si tienen tiempo y energía, buscan avanzar con la transformación social que mejore la calidad de vida de la gente.Los políticos de Rafaela, los de la Provincia, los de todo el país, cuando ingresan a la esfera pública, buscan garantizarse los recursos para permanecer el mayor tiempo que puedan en esos ámbitos. Y así entonces vemos profesionales de la actividad política que hace 30 años ocupan alternadamente cargos en áreas ejecutivas o legislativas, financiados por el esfuerzo del sector privado que paga impuestos.Ahora que la Argentina debe racionalizar el gasto para cumplir con las metas planteadas en el acuerdo con el FMI, lo primero que aparece es la decisión de la directora del PAMI de pasar a planta permanente a más de 200 contratados a partir de abril con el argumento de garantizar la operatoria del organismo y la prestación de servicios. La decisión fue adoptada a pesar de que varios de esos empleados temporarios no tienen el título secundario, un requisito obligatorio para ingresar a la obra social de los jubilados. Lo que aparece en estos casos son las sospechas de beneficiar con un empleo estatal a militantes de un espacio político determinado. Así es la política, antes, ahora. No es exclusividad de un partido o de un frente electoral determinado, es un uso y costumbre.Mientras tanto, en esta Argentina en etapa crítica, las estadísticas demuestran que en los últimos cuatro años -incluido el mes de febrero de 2022- la inflación promedio anual fue del 45,5% y produjo un daño que se agrava con la reforma jubilatoria del 2020, cuando el jefe de Estado afirmó que el sector estaba recuperando derechos. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal sostiene que la inflación sostenida en niveles altos evapora el poder adquisitivo de trabajadores activos y pasivos. Y al mismo tiempo subraya que un análisis realizado para los jubilados que perciben el haber mínimo, incluyendo los bonos cobrados, permite afirmar que un jubilado que cobra la mínima perdió en el acumulado de los últimos cuatro años, medio año de ingresos reales respecto a 2017.El IARAF asegura que durante todos los años se verificaron caídas de poder adquisitivo en comparación con los doce meses transcurridos entre marzo de 2017 y febrero de 2018 (el período tomado como base). En el segundo año, que va de marzo de 2018 a febrero de 2019, sus ingresos fueron 10,2% inferiores al año base, en el tercero, entre marzo de 2019 y febrero de 2020, resultaron 10,6% inferiores al período base. Finalmente, en el cuarto año que va de marzo 2020 a febrero 2021 resultaron un 12,5% inferior y en el último año, desde marzo 2021 a febrero de 2022, verificaron la mayor diferencia: 15,3% inferior.Ya en el análisis de la ejecución presupuestaria 2021 de la oficina específica del Congreso Nacional, se informó que las jubilaciones y pensiones tuvieron un retroceso de 4,3% real en el año como resultado de la fórmula de movilidad vigente. El rubro registra cuatro años consecutivos de baja, porque los haberes no compensan la suba de precios: la participación del gasto previsional se redujo del 9,8% del PIB en 2017 a 8,4% en 2021.Son datos. Conclusión: los jubilados siempre pierden, nunca ganan. La narrativa de una u otra trinchera política siempre busca adjudicar culpas al otro. En realidad debería haber un consenso fuerte entre todos los sectores sobre como darle dignidad y garantía de los derechos básicos a jubilados y jubiladas.