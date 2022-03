CRAR perdió en el debut

Se puso en marcha este sábado el torneo de segunda división del TRL y el Círculo Rafaelino de Rugby tropezó en su visita a Logaritmo. El equipo rosarino se impuso por 21 a 13, lo mismo que en las demás divisiones: 38 a 19 en Reserva y 50 a 21 en Pre-reserva.

Los tantos de CRAR en el partido principal fueron aportados por Pablo Villar, con un penal y un drop, más un try penal. La formación inicial verde fue con: 1 Matías Rocchi, 2 Jonatan Viotti, 3 Gastón Zbrun; 4 Gian Allasino, 5 Juan M. Imvinkelried; 6 Manuel Mandrille, 7 Gastón Kerstens y 8 Facundo Aimo; 9 Esteban Appo y 10 Pablo Villar; 11 Jerónimo Ribero, 12 Juan Nicolás Imvinkelried (c), 13 Guillermo Brown, 14 Leonardo Sabellotti;15 Santiago Kerstens.

Las modificaciones fueron 46' Martín Bocco por P. Villar, 47' Martín Zegaib por Viotti, 57' José Francone por G. Brown, 74' Guillermo Bulacios por G. Kerstens y 75' Gabriel Morales por Rocchi.



LOS RESTANTES RESULTADOS

En esta primera fecha se dieron también estos resultados en los encuentros de primera: Alma Juniors de Esperanza 38 - Tilcara de Paraná 12; Los Caranchos de Rosario 36 - La Salle de Santa Fe 18 y Universitario de Santa Fe 16 - Jockey de Venado Tuerto 43.

Posiciones: Jockey (VT), Alma Juniors y Los Caranchos 5; Logaritmo 4; CRAR, Tilcara, Universitario y La Salle 0.

Próxima fecha (2 de abril): Tilcara vs. Universitario (SF); CRAR vs. Alma Juniors; La Salle vs. Logaritmo y Jockey (VT) vs. Los Caranchos.