El lunes arranca el reality "El hotel de los famosos"

El reality show "El hotel de los famosos" debutará en la pantalla de eltrece el próximo lunes con la conducción de Carolina "Pampita" Ardohain y "El chino" Leunis y la participación de 16 personalidades de los medios que estarán encerradas en un amplio predio hotelero sin contacto con el exterior para competir por 10 millones de pesos.

El programa tendrá entre sus participantes a la modelo Silvina Luna; el animador Pato Galván; los cantantes Leo García, Lissa Vera y Militta Bora; los actores Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez y Sabrina Carballo; los periodistas Walter Queijeiro y Majo Martino; las bailarinas Melody Luz y la panameña Kate Rodríguez; el locutor Martín Salwe; la asesora de imagen Matilda Blanco; el exfutbolista Maximiliano "Chanchi" Estévez y el mediático Alex Caniggia.

El nuevo envío se emitirá de lunes a jueves en el prime time (22.15).

"Es un programa que nunca se hizo en Argentina: a diferencia de otros formatos en que hay competidores, van a jugar para ver en qué posición están, ser huésped o staff", resaltó Pampita en una rueda de prensa en la que se presentó el programa y se mostró a los periodistas los amplios espacios del hotel en Cañuelas.

Los contendientes estarán acompañados por los profesionales a cargo del manejo del complejo: el chef Christian Petersen; el periodista Juan Miceli, en su nuevo rol como paisajista a cargo de la jardinería; el gerente del hotel, Gabriel Oliveri, y el dramaturgo José María Muscari, que tendrá un rol de "coach de convivencia".

El reality estará a cargo de Boxfish, la productora encabezada por Diego Guebel que también realiza Masterchef Celebrity por Telefe, y consistirá en 16 semanas de convivencia y competencia entre los participantes, con una eliminación semanal.



Cómo se desarrollará el reality

Los participantes permanecerán aislados en un hotel en Cañuelas, especialmente diseñado para el show con todas las comodidades pero sin empleados, por lo que los competidores deberán trabajar al asumir roles rotativos.

Al inicio de cada semana, habrá equipos para que se enfrentan en un desafío que definirá quiénes son huéspedes y staff hasta el final de ese período.

"Lo que me gusta del formato es que nadie puede estar del todo cómodo porque en cualquier momento puede pasar que cambie su estatus y tenga que ser el que más tiene que trabajar cuando era el más cómodo de todo el hotel", apuntó Leunis a los periodistas.

Los huéspedes se alojarán en habitaciones de categoría y tendrán acceso a la pileta, el spa, una barra, desayuno buffet y otras comidas, con actividades recreativas, juegos y deportes para pasar el rato, además de fiestas temáticas, shows y cenas gourmet a cargo de chefs invitados.

Por su parte, Petersen dijo sobre su participación que "los que van a ser huéspedes van a disfrutar de un hotel cinco estrellas pero los que van a trabajar en la cocina, aprenderán conmigo a cocinar y hacer tareas divertidas".

"Los famosos van a estar encerrados sin su celular, que es un conflicto gravísimo para cualquiera, por eso es un reality que hace mella en algo que tiene que ver con lo social", apuntó Muscari.

El director teatral aclaró, además, que "el armado de esa fauna de famosos que integran esta diversidad de egos tiene un gran atractivo: hay famosos de hace mucho tiempo y otros que quieren terminar de instalar su fama. Mi experiencia en el teatro me va a ayudar mucho" para el rol de mediador.

Por otra parte, los famosos que queden del lado del staff se alojarán en el área de servicio y tendrán a su cargo las tareas de atención a los huéspedes, como lavado ropa blanca, preparación de desayuno y las comidas, cuidado de espacios verdes y pileta, reparación y mantenimiento general de las instalaciones.

La mecánica de la competencia también implica que cada día un desafío nuevo cambie el rumbo de la convivencia con pruebas de destreza, habilidad, inteligencia y resistencia que organizarán si los participantes quedan del lado ganador y acceden a beneficios para la estadía o si pierden y pasan a estar nominados para, al final de la semana, definir en el duelo de eliminación quién se va del hotel.

"Me pareció muy positivo que un reality incorpore trabajo en un ambiente verde y eso me convenció para participar", dijo con entusiasmo Miceli sobre su nueva y reciente vocación relativa al paisajismo.

En ese sentido, el periodista expresó que busca "apostar a que este reality sea un lugar de difusión de la jardinería y el paisajismo en Argentina".

El proyecto tuvo tres meses de diseño y acondicionamiento del lugar y cuenta con catorce cámaras de estudio y once robóticas a cargo de siete directores, dieciséis islas de edición y un equipo de más de 160 personas trabajando permanentemente en el predio.