Se registró un solo caso

Tras no haberse registrado casos el viernes, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó tan sólo un nuevo caso de coronavirus este sábado en Rafaela, que suma 24.825 desde el inicio de la pandemia, donde 24 se encuentran activos, 39 son los vecinos aislados y 24. 457 son los recuperados. Por otro lado, por 16º día consecutivo no hubo fallecimientos en nuestro medio, que acumula 344 decesos. En tanto, continúa sin registrarse pacientes Covid-19 positivos internados en el Hospital "Jaime Ferré".

Por su parte, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 43 contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 735.987, de los cuales 62.158 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 672.662 por laboratorio, mientras que otros 1.167 fueron confirmados por autotest. Además, ayer no se registraron muertes por Covid en la "bota", que totaliza 9.093 víctimas fatales. Rosario registró 29 positivos y la ciudad de Santa Fe 4, entre las más afectadas. En la provincia hay 723.212 recuperados y 3.682 personas aún padecen la enfermedad, mientras que en las últimas 24 horas se se aplicaron 4.114 vacunas. Hasta el momento fueron vacunadas 7.865.085 santafesinos de las 7.976.391 dosis que recibió Santa Fe, que representa el 98,60% de vacunas aplicadas. Con la primera dosis fueron vacunadas 3.207.179 mientras que 3.021.437 completaron el cronograma. Además se aplicaron 1.636.469 dosis adicionales.

Por último, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 1.697 contagios de coronavirus, además de 44 fallecidos en las últimas 24 horas por la pandemia. De esa manera, se reanudó la curva descendente en los casos, luego que sorpresivamente se informara 14.416 contagios este viernes, nueve mil de los cuales de un establecimiento privado que informó casos correspondientes a los meses de enero y febrero. Con los últimos datos, ascendían a 9.006.526 la cantidad total de contagios desde el inicio del brote en la Argentina, dos años atrás, y a 127.483 los fallecidos acumulados. En tanto, 8.807.979 personas ya se habían recuperado de la enfermedad, mientras que 71.064 se encontraban con la enfermedad en curso. Según la información difundida por la cartera sanitaria, 699 pacientes con coronavirus se encontraban internados en UTI. Las jurisdicciones que más casos nuevos reportaron son la provincia de Buenos Aires (592 y 3.530.158 acumulados), Misiones (298 y 62.465), CABA (238 y 1.012.166) y Córdoba (153 y 963.397).