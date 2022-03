El Oficialismo y la oposición trabajan para optimizar la ordenanza de compra directa

La semana pasada parecía estar todo alineado para que se dé despacho en la reunión de comisión del lunes, al proyecto de Ordenanza de compra directa con modificaciones introducidas por el Ejecutivo. Esto no sucedió, y por estas horas concejales del oficialismo y oposición trabajan en conjunto para consensuar una norma que sea útil y superadora para el municipio.

“Esta Ordenanza tiene como finalidad poder agilizar los procesos burocráticos que tenemos en el Estado. Todos sabemos que quienes trabajan en el Ejecutivo o es un proveedor, el proceso es muy engorroso, muy largo y es muy difícil poder llevar continuidad, sobre todo con los tiempos que venimos, donde sucede una situación como la que nos tocó con la pandemia, que nos lo hizo abrir los ojos y decir: hay que mejorar la burocracia del Estado para poder dar respuesta en tiempo y forma”, explicó la concejal Brenda Vimo.

La edil, fundamentó la necesidad de contar con una Ordenanza de compra directa aggiornada a estos tiempos, señalando que “el brote del dengue, o como mencioné la pandemia, o la explosión de hace algunos días, o distintas situaciones vinculadas a la crisis climática con tormentas tremendas en las que se han volado techos, todo eso hace que el Ejecutivo municipal tenga que dar respuestas inmediatas. Los procesos administrativos son muy largos, tanto para el que tiene que llevarlos adelante como para el que tiene que cobrar, para el que tiene que entregar un insumo”.

Vimo dijo que “esa es la idea que tiene el Departamento Ejecutivo con el área de compras de la Municipalidad y con el bloque oficialista, buscar una herramienta para agilizar todos los procesos. Hicimos una propuesta que nos parecía óptima, pero lo que marcó el bloque de la oposición la verdad es que nos pareció entendible. Esta es una Ordenanza madre ya que es el eje de la contabilidad de la Municipalidad, con lo cual en estos momentos estamos trabajando en forma conjunta para buscar la mejor manera de optimizar el proyecto, para que realmente podamos mejorar las respuestas que se necesitan frente a una crisis o a diferentes sucesos inesperados. Siempre el objetivo debe ser la inmediatez”, puntualizó.



EJEMPLOS CONCRETOS

“Por ejemplo en una tormenta donde se vuelan 80 techos, -que en verdad ha pasado y hemos visto caer el mástil frente a la Jefatura de Policías-, en ese momento el Ejecutivo tiene que salir a comprar bolsas de arena, chapas, nylon, porque uno puede tener un stock pero por lo general no se puede stockear por las dudas. Son hechos fortuitos que están fuera de la lógica. Es por eso que hablamos de inmediatez, la gente, el vecino al que se le voló el techo no puede esperar 15 días”, describió Vimo.

La concejal, continuó explicando que “la normativa hoy señala que el Ejecutivo Municipal debe pedir tres presupuestos que vayan a licitación y que después de esto se adjudique; todo este proceso lleva un tiempo que para la familia que está sin techo es imposible esperar y nosotros tenemos que dar la respuesta, por eso es necesario que exista una herramienta contable que permite agilizar esta burocracia propia del Estado, sin por eso perder la transparencia”.



SOBRE LA ÚLTIMA SESIÓN

Vimo repasó los proyectos votados el último jueves, expresando que “fue una sesión bastante armónica donde tratamos varios temas: Uno de los proyectos que salió por Ordenanza, es que permitirá a partir de este momento poder utilizar el escenario móvil municipal para cualquier artista rafaelino o de la región que quiera estar alquilándolo, cosa que para nosotros es muy importante, ya que es un escenario muy grande, estéticamente muy bonito y que es necesario no tenerlo guardado sino que esté al servicio de los artistas locales y de la región, promoviendo de esta manera actividades culturales al aire libre”.

La edil comentó que “ese dinero que se va a generar va a ir fondo municipal de cultura para estar apoyando a otros artistas; la verdad que es una manera de poner a disposición algo que es muy importante, porque también nos contaban los artistas que cuando un organiza un evento cultural, una de las cosas más costosas y dificultosas para para poder adquirir, es el escenario”.