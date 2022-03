Son 15 los barrios de la ciudad que tendrán elecciones vecinales

Luego de 3 años, este domingo 20 de marzo, tercer domingo del mes, y tal como establece la ordenanza que regula el funcionamiento de las Vecinales en la ciudad de Rafaela, se llevarán adelante las elecciones de las Comisiones Vecinales. En definitiva, serán 15 de los 41 barrios de la ciudad que elegirán a las nuevas autoridades. En el resto de ellos, hay una sola lista donde luego de esta jornada dominical, se proclamarán como los únicos conductores.

Cabe destacar que el proceso electoral comenzó el pasado 3 de febrero con la conformación de las Juntas Electorales y el 19 del mismo mes se presentaron las listas en la Coordinación de Relaciones Vecinales de la Municipalidad de Rafaela.

Hay que recordar que la elección se realizará entre las 8:00 y las 14:00. En ese horario cada vecino o vecina, mayor de 18 años, podrá asistir a la escuela que pertenezca a su sector para emitir su sufragio. En el caso de quienes viven en los barrios Barranquitas, Martín Fierro, Virgen del Rosario y Los Nogales lo deberán hacer en sus correspondientes sedes vecinales ya que no cuentan con establecimiento educativo dentro de sus límites barriales, mientras que en el barrio Mosconi se votará en el Colegio Nacional y en el 9 de Julio en la Escuela Belgrano.

Es importante mencionar que toda la documentación recibida en el día de la fecha, será verificada por parte de la Coordinación de Relaciones Vecinales y Fiscalía Municipal.

No obstante, fueron muchas las listas que recorrieron los distintos medios de la ciudad para dar a conocer sus propuestas. Igualmente esta jornada electoral vecinal no es obligatoria y se pasó para este año para no acumular tantos actos eleccionarios durante el 2021 a nivel local, donde se llevaron a cabo las eleccionarios legislativas primarias y generales, y también de cara a las 4 elecciones que se vendrán el próximo año.

Como dato curioso, las autoridades locales no informaron acerca del protocolo sanitario y cómo debe actuar cada vecino a la hora de ir a emitir su sufragio, aunque el uso del barbijo continúa siendo de uso obligatorio y además habrá alcohol en gel en cada una de las mesas.

Hay que recordar que en las elecciones anteriores, llevadas a cabo el domingo 17 de marzo de 2019, en once barrios se eligieron nuevas autoridades al presentarse dos o más listas. Ellos fueron: el 2 de Abril, 9 de Julio, 17 de Octubre, Guillermo Lehmann, Ilolay, Luis Fasoli, Malvinas Argentinas, Güemes, Villa Dominga, Virgen del Rosario y Villa Podio. En los restantes barrios se proclamó una única lista por lo que no se realizaron comicios.



BARRIOS QUE TENDRÁN

ELECCIONES

1) Güemes: Diego García – Juan Oliva; 2) Martín Fierro: Fabio Zapata – Daniel Deramo. 3) Barranquitas: Jorge Sosa – Esteban Ramírez; 4) Villa Dominga: Alicia Eberhartd – Sebastián Ramírez; 5) Italia: Carla Gómez – Sabrina Ulman.

6) 9 de Julio: Marian Angélica Monroig – Vanina Scarafía; 7) Belgrano: Leonardo Núñez – Hugo Kinzler; 8) Los Nogales: Mabel Burgi – Estefanía Zbrun; 9) Mosconi: Lorena Ledesma - Marisa Botto; 10) Villa del Parque: Horacio Nieto – Gabriel Voisard; 11) Villa Podio: Daniel Bulacio – Juan Giménez; 12) Amancay: Germán Dalbano – Daniel Demarchi; 13) Zazpe: Margarita Maldonado – Pablo Santillán; 14.)Virgen del Rosario: Juan Carlos Mansilla – Marcelo González- Ramona Ramallo. 15) 2 de Abril: Nadia Meschller – Mercedes Jara.



BARRIOS CON LISTAS ÚNICAS

Las mismas asumirán a partir de este 20 de marzo, y son las siguientes:

1) Luis Fasoli: Guillermo Campos. 2) Guillermo Lehmann: Miguel Gómez. 3) 30 de Octubre: Pasini María Magdalena.

4) Alberdi: Chicco Patricia. 5) Sarmiento: Banegas Fátima. 6) Villa Rosas: Fábrica Gabriela. 7) Malvinas: Seffino Néstor. 8) Juan de Garay: Ovidio Baretta. 9) San Martín: Glenda Primo. 10) Centro Córdoba: Carlos Álvarez. 11) Fátima: Valeria Gutiérrez. 12) Ilolay: Gauchat Alberto. 13) 17 de Octubre: Martín Tuninetti. 14) Brigadier López: Laura Castelain. 15) Villa Los Álamos: Miguel Crispín. 16) Villa Aero Club: Gustavo Beccaría. 17) Antártida Argentina: Nadia Broda. 18) Pizzurno: Karina López. 19) Jardín: Enrique Méndez. 20) Independencia: Hugo Perino. 21) San José: María Carina Vera. 22) Ntra. Señora del Luján: Fernando Lionetto. 23) Mora: Marcelo Burgos. 24) La Cañada: Néstor Barrera.

25) Los Arces: Maciel Simón. 26) El Bosque: Magalí Oggero.