Declaraciones de Alejandro Finocchiaro sobre el discurso presidencial

Las medidas anunciadas por el Ministro de Agricultura no agregan nada nuevo. Solo ratifican los prejuicios contra los productores del campo, sobre el sector privado en general, mientras el Estado sigue evitando hacer su parte para resolver el desequilibrio al que nos ha llevado este Gobierno.

Pensar que se puede resolver un problema tan serio como la inflación general, y particularmente la de los alimentos, con estos parches puntuales es parte del error en el abordaje. En este tema, como en todos los demás, deberían ser serios y dejar de lado la improvisación permanente. No se resuelve nada con anuncios ni puestas en escena. El Gobierno no termina de entender que el mayor problema es su caída libre en términos de confianza, de credibilidad. Estos manotazos de ahogado empeoran el cuadro. Falta gestión y trabajo articulado entre todas las áreas de la administración.

La mesa de los argentinos estará en riesgo mientras no se encare un verdadero plan de crecimiento, de creación de empleo genuino, de educación real que tienda puentes al mundo del trabajo y la formación superior.