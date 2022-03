Malestar de traductores e intérpretes

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Incredulidad antes que indignación fue el sentimiento compartido por la mayoría de los traductores e intérpretes consultados por NA ante la pronunciación, notablemente incorrecta, de la lectura del discurso del canciller Santiago Cafiero en ocasión de la realización del "Día Nacional de la Argentina" en la ExpoDubái.En esa feria internacional, de la que participaron funcionarios y empresarios de todo el mundo, el Gobierno nacional intentó seducir a inversionistas de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).Indudablemente, no ha sido con el dominio de la lengua de William Shakespeare con el que se podrán conseguir resultados positivos, aunque la ocasión en la que el ex jefe de Gabinete decidió compartir su alocución en un idioma que no es el nacional provocó el asombro de los traductores, por el estado en el que se encuentran sus incumbencias."No existe ningún requisito obligatorio por el que un funcionario deba hablar inglés correctamente", sostuvo el diplomático Diego Guelar, pero "es recomendable que el canciller hable correctamente hasta tres idiomas".Los intérpretes profesionales no podían creer lo que escuchaban y la incredulidad precedió a la indignación al revés de lo que sucedió en Cancillería entre los embajadores, que primero se ofuscaron para luego intentar comprender la naturaleza del error de Cafiero.En ese sentido, el Colegio de Traductores de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado oficial para manifestar su "profunda preocupación por el discurso del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto durante su alocución en idioma inglés realizada en Dubái"."Es entendible que un funcionario (aunque en este caso es discutible) no conozca idiomas extranjeros, pero no cabe duda alguna de que todo representante del Estado debería, necesariamente, recurrir a un traductor o intérprete profesional que garantice que dicho funcionario sea entendido y que, a su vez, entienda, y dejar así bien parado a un país como la Argentina, que tiene traductores e intérpretes de excelencia", concluyó.