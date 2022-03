En las escuelas rafaelinas se usa poco el barbijo, pese a que es obligatorio

Una consulta con estudiantes de varias escuelas del nivel secundario de Rafaela permite concluir que la mayoría no usa el barbijo ni en los recreos ni en las aulas durante las clases. Con la caída de los contagios que se registra en la ciudad todos se muestran más relajados, docentes y alumnos, a pesar de que el Ministerio de Educación de la Provincia mantiene la obligatoriedad del uso del tapabocas en todos los establecimientos.

No obstante, el tema está en debate e incluso muestra señales confusas desde las autoridades de salud y de educación. Por caso, en su visita a Tierra del Fuego, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, acordó con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que desde el lunes será optativo el uso de barbijos en las escuelas de esa provincia y adelantó que cada jurisdicción "podrá adoptar la misma medida de acuerdo a lo que decidan sus ministros de Salud". "Desde ahora, cada jurisdicción educativa podrá tomar la decisión de utilizar o no el barbijo en las aulas en línea con lo que decidan sus ministerios de salud", sostuvo el funcionario.

A contramano del titular de la cartera educativa, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió este viernes que los organismos especializados en infancias "son enfáticos en sostener el uso del barbijo" en las escuelas debido a la circulación del coronavirus y otros virus respiratorios. "Ayer (por el jueves) tuvimos una reunión para revisar recomendaciones para escuelas con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y fueron muy enfáticos en sostener el uso del barbijo", dijo Vizzotti en declaraciones por Radio Metro.

"Una cosa es que sea o no sea obligatorio su uso, otra cosa es la recomendación que nos brindan no solo para la prevención del Covid sino también para otros virus respiratorios ya que, hay una preocupación por el crecimiento de casos de gripe", detalló Vizzotti.

¿Y entonces qué hacer ante esta contradicción del ministro de Educación y la ministra de Salud del gabinete nacional? Al menos está claro que Santa Fe. Al abordar el tema, diario La Nación realizó consultas a distintas provincias y al citar fuentes del ministerio de Educación de nuestra provincia indicó que el uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio hasta que termine el invierno, más allá de lo que realmente suceda en las aulas. Córdoba, San Luis y Tucumán se pronunciaron en la misma línea que Santa Fe.

En este contexto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, determinó que el uso del barbijo será optativo en todos los niveles escolares a partir del próximo lunes, de acuerdo a la baja de casos de coronavirus. El tapaboca dejará de ser obligatorio, tanto en primaria como en secundaria, con el objetivo de mejorar el "bienestar socioemocional" de los chicos al recuperar las dinámicas en las aulas y los vínculos con sus docentes y sus compañeros.

Por su parte, el uso del barbijo será optativo en la ciudad de La Plata, según lo anunció ayer el intendente Julio Garro, pero la medida fue criticada por el Ministerio de Salud provincial que la consideró "irresponsable". En sus redes sociales, Garro anunció el uso optativo del barbijo para el transporte público, los comercios y las oficinas municipales de la capital bonaerense a partir del lunes, medida que entrará en vigencia a través de un decreto.

En la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) del jueves, del que participaron Carla Vizzotti y los ministros de cada jurisdicción, se reiteró la recomendación del uso del tapabocas en las aulas debido a que se observa en el país un aumento de los casos de gripe, pero al mismo tiempo se eliminó la obligatoriedad de los dos metros de distancia.



CONSEJO DE EDUCACIÓN

La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, participó de la 116 Asamblea del Consejo Federal de Educación, que reunió al titular de la cartera educativa nacional, Jaime Perczyk, y representantes de todas las jurisdicciones provinciales.

Durante el encuentro se aprobó, en forma unánime, la Resolución 419 de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral que tiene como objetivo reafirmar a la ESI como política de Estado que constituye un aporte necesario y fundamental para la construcción de una sociedad diversa, justa e igualitaria.

Respecto a las discusiones del Consejo Federal, Cantero manifestó que “fue una asamblea muy positiva en relación a las diferentes decisiones que se acordaron entre las ministras y ministros de todas las provincias”. “Además de la resolución para fortalecer a la ESI –continuó Cantero–, se presentó el Plan Educativo Anual 2022 que a través de tres ejes garantizará el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes en todo el territorio nacional; el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y del sistema educativo en su totalidad”.

Asimismo, la ministra de Educación santafesina hizo mención a la aprobación de la resolución para la Ley 27652 de Trayectorias Educativas Afectadas por la Pandemia COVID-19, que enuncia el establecimiento de una coordinación de acciones entre las 24 jurisdicciones y la cartera educativa nacional para la revinculación, acompañamiento y fortalecimiento de las trayectorias escolares en todas las instituciones educativas. “Esta medida permitirá fortalecer los vínculos entre las instituciones educativas, las familias y la comunidad para sostener la relación entre estudiantes y la escuela”, expresó Cantero.

Entre otras temáticas, en la Asamblea también se acordó que cada año, en el primer día hábil siguiente del 1° de mayo, las y los estudiantes de tercer año de la educación secundaria de todos los establecimientos educativos de gestión pública y privada realicen la Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional.