Un atentado sin justicia

Habrá que admitir que la legítima pretensión de hacer justicia por los atentados terroristas ocurridos en Buenos Aires en los primeros años de la década del 90 se va convirtiendo en una expresión de deseos más que una posibilidad concreta. Hace 30 años y 28 años los cimientos de la capital argentina temblaron por las voladuras de la Embajada de Israel y de la sede de AMIA respectivamente. Ambos ataques dejaron un saldo de cerca de 120 víctimas fatales y de tantísimos heridos que nunca podrán acceder a su derecho de justicia. Nuevamente impunidad.Las instituciones de la república van a los tumbos, como el país mismo, sin poder cumplir en forma acabada con sus roles constitucionales. Siempre a medias, avanzando un poco y dando pasos hacia atrás. Los costosos pero inútiles servicios de inteligencia de la Argentina, que los gobiernos de turno utilizan para espiarse hacia adentro o ver qué hacen los opositores pero no parecen hacer aportes significativos a la seguridad nacional, no sumaron antes de los ataques ni después. Aquí hay responsabilidad del Poder Ejecutivo durante años. Y el Poder Judicial, más allá de los avances concretos, tampoco logró sentar a los acusados en el banquillo para poder juzgados y condenarlos.Inacción y falta de resultados: lo único que ha pasado en la causa por el atentado contra la Embajada de Israel es el tiempo se afirma en una columna publicada por la agencia Noticias Argentinas que lleva la firma de Néstor Espósito.Desde que en 2015 la Corte Suprema libró dos órdenes de detención internacional contra supuestos responsables por la voladura de la embajada de Israel, dice el autor. Ya para entonces había transcurrido demasiado para una causa que tramitó desde el inicio en la esfera del máximo tribunal por "competencia originaria". La investigación sigue abierta.Hace siete años, el Centro de Información Judicial efectuó una descripción cronológica de los principales pasos de la causa. Y casi de inmediato produjo los dos últimos hechos relevantes en el expediente: las dos órdenes de detención internacional, que todavía están vigentes, y el pedido a Cristina Kirchner para la desclasificación de archivos secretos sobre el ataque, que también fue aceptada. Ninguna de las dos medidas derivó en avances sustanciales en la investigación.La historia de la causa judicial da cuenta que en 1997, cinco años después de la voladura de la delegación diplomática, la Corte creó una Secretaría especial para investigar el atentado y colocó al frente de esa oficina a Esteban Canevari, a cargo de la Secretaría Penal. Le asignaron un enorme despacho en donde aún hoy está almacenado el expediente en papel. Canevari atendía en dos secretarías distintas, con personal a su cargo en ambos, pero tampoco así la investigación avanzó demasiado.En su resumen, Espósito señala que 13 años después de la creación de la Secretaría especial, en 2010, Canevari se aprestaba a mudar uno de sus despachos cuando se incendió un cortinado. No se quemaron expedientes, pero los bomberos mojaron y arruinaron varios de ellos. Oficialmente se explicó que la Causa Embajada no había sido afectada.Cuando la causa ya estaba definitivamente empantanada, la Corte contrató a José Mandalounis, un ex fiscal de instrucción que trabajó también en la Justicia de la Ciudad para que reviera todo el expediente y determinara si había quedado algún cabo suelto.Más cerca en el tiempo, el 1° de abril de 2018 el secretario Canevari se jubiló con el régimen especial de magistrados y en su lugar fue designado Fernando Arnedo, pero los cambios tampoco surtieron efectos determinantes para el voluminoso expediente.El atentado contra la embajada hace 30 años causó oficialmente 22 muertos y 242 heridos, según la Corte. Así, corrigió la cifra inicial y vigente durante años, de 29 víctimas mortales. Dejar la causa abierta es un gesto del Poder Judicial para no reconocer su incapacidad. Todos ya aceptaron que la impunidad ganó una vez más.