El kilo de pan se vende entre 280 y 300 pesos

En febrero ya había registrado una suba el kilo de pan y sus derivados y desde que comenzó marzo esta suba en los insumos que utilizan los panaderos no se han frenado, por el contrario todo está en alza.

Los pobres comerciantes una vez más, deben decidir cómo afrontar los altísimos costos sin perder clientes, pero a su vez sin regalar la poca rentabilidad que hoy tienen.

Desde la Federación Argentina de la Industria del Pan (Faipa), comentaron que en las últimas dos semanas se produjeron aumentos de más del 100%, donde la bolsa de 25 kilos de harina triple cero pasó de $1200 a $2500. A su vez, señalaron que “la molinería está especulando, porque los precios del trigo no subieron en esa proporción. Tenemos pruebas de desabastecimiento también, y hoy mandan la mitad de los pedidos”.

Por otro lado, la caja de levadura de 10 kilos pasó de $2500 a $4000, la de azúcar de 50 kilos de $2600 a $4800 y la margarina de 20 kilos pasó de $3800 a $5500.

Al ser consultado, el panadero José Angeletti repasó el panorama: “lo que se viene registrando hasta ahora, en estos últimos 10 días, fue bastante bravo porque hemos tenido aumentos en la harina muy importantes. Aparentemente y por lo que observamos en esta semana, parecería que estaría un poquito más tranquilo todo”.

En cuanto al precio del kilo de pan, Angeletti dijo que “estos momentos en mi negocio lo vendemos a $280 y las facturas cuestan $50 cada una o $600 la docena y si son con dulce leche $720, la diferencia está en que después se puede pagar con billetera Santa Fe y sale un $30% más barato”.

“Sucede que todos los aumentos del último tiempo recaen directamente en nuestro rubro, como por ejemplo los huevos que han tenido un aumento de un 40, 60%, donde de valer $2400, 2600 el cajón, pasó a valer $4600 de la noche a la mañana; así podemos seguir, todo lo que lleve azúcar o materia grasa, también ha tenido un aumento bastante considerable. Obviamente, todo de alguna manera, y por más que uno no quiera se tiene que trasladar. La última vez que hablamos ya había habido un aumento de combustible y ahora hubo otro más. Es bastante complicado”, explicó el comerciante rafaelino.

Y agregó: “Hasta nos llegaron a decir que esto que pasa con nuestro rubro es por la guerra de Rusia y Ucrania, pero la realidad es el mundo estornuda y nosotros estamos en terapia intensiva, con lo cual siempre hay una excusa para justificar cada cosa; sería bueno que eso vuelva para atrás, pero no creo”.



LA GENTE ES SUMISA

Al referirse al comportamiento de los consumidores ante esta vorágine de aumentos, Angeletti dijo que “el problema de la gente es que ya viene sumisa, ya viene resignada; lo que sí parece feo es el acostumbramiento que tenemos como sociedad respecto al tema de la inflación. Todos los días te levantas pensando cómo sobrellevar los aumentos, como hacerle frente”, expresó con tono de preocupación.