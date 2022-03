Crecen los casos de influenza y cuadros gastrointestinales en pacientes pediátricos

La temporada de gripes se ha adelantado en nuestro país y eso también se observa en nuestra ciudad. Se ha observado particularmente la circulación de Influenza A H3N2, en contexto de la circulación de SARS-CoV-2 en distintas jurisdicciones.

Ante este escenario sanitario, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica con el objetivo de fortalecer la vigilancia, sensibilizar la sospecha clínica, llevar adelante de forma oportuna y adecuada las medidas de diagnóstico y tratamiento, y comunicar a la población las medidas de prevención y control.

En este marco, se han registrado muchos de estos cuadros en la comunidad pediátrica, reconoció el médico pediatra, Gilberto Molinari: “Estamos viendo muchos casos de virosis de vía aérea superiores, cuadro de gastroenteritis probablemente por enterovirus; los cuadros respiratorios que estamos viendo, si bien tenemos que diferenciarlos mucho con el Covid, en este momento ya se sabe que a nivel país se han detectado muchos chicos con cuadros de influenza, más específicamente con cuadros de gripe A”. Y agregó: “Llama mucho la atención porque se han adelantado a la época habitual”.

“La época habitual de estas patologías es más en la época invernal, cuando hace más frío -en junio, julio y agosto-, hoy estamos viendo que se han adelantado este tipo de patologías, es decir, en este momento tenemos en circulación virus de influenza y tenemos de circulación de Covid que no ha desaparecido, entonces como pediatras tenemos el deber y tenemos la precaución de indicarle a los padres los cuidados y el aislamiento de ese niño ante la posibilidad que sea o Covid o una influenza, o alguna de las gripes habituales del año”.

El Dr. Molinari brindó algunas recomendaciones: “Los consejos que estamos dando, es que ese niño con sintomatología por favor no hay que llevarlo al jardín, a la guardería o a la escuela; debe hacer l reposo que considere necesario su pediatra, el tiempo de aislamiento que considere necesario su pediatra para poder recuperarse y una vez que esté con el alta médica volver a la escuela y no contagiar a otros niños”.



CUADROS GASTROINTESTINALES

El pediatra comentó que “también estamos viendo cuadros gastrointestinales, donde hay muchas escuelas en los cuales hay muchos grados o mucha salitas de jardín que están afectados por este virus. Creemos que se trata de enterovirus, es decir, virus intestinales que provocan vómitos, diarrea, cólicos intensos y hasta fiebre. Este es el panorama actual, lo único que llama la atención aparte del Covid -que todavía está en circulación-, son estos brotes de influenza que estamos teniendo nuestro país, que se han adelantado en la temporada, sumado a los cuadros gastrointestinales que hacen un combo, en los cuales en los jardines y en la escuelas tienen que tener mucho cuidado y asegurarse que los que vayan sean totalmente asintomáticos”.



SÍNTOMAS SIMILARES

Molinari dijo que “hay que recordar que los síntomas son similares, tanto en el Covid como en la influenza, por eso hay que prestar atención ante la aparición de dolor de garganta, fiebre, tos, rinitis muy importante. La recomendación siempre, es la consulta al pediatra”.



AUMENTARON LAS CONSULTAS

POR INFLUENZA

Por su parte, el médico generalista, Eduardo López, habló de la llegada anticipada de los cuadros gripales y manifestó: “La situación epidemiológica actual que estamos atravesando, es una situación por un lado en relación al Covid con cierta holgura, baja de casos diarios documentados por los resultados que se van informando diariamente, con la baja ocupación de camas. Por otro lado, se ve un número alto de pacientes que presentan síntomas compatibles con lo que eran los síntomas del Covid pero que se debe a la circulación anticipada del virus de la gripe, y decimos anticipada porque todavía no disponemos del esquema de vacunación preventivo que nos permita hacerle frente. Esto sucede porque en general se espera para semanas epidemiológicas más cercanas al invierno, a la llegada del frío, pero sorpresivamente se está dando ahora”.

“La situación actual, tiene una tendencia de mantenerse por algunas semanas más, sobre todo porque está empezando. La semana pasada empezábamos a ver este número de casos de cuadros respiratorios y ahora ya lo vemos con un número mayor, por lo menos para nosotros que hacemos consultorio de primer nivel, estamos hablando del orden del 30 al 40% de las consultas por influenza”, informó.

El Dr. López, dijo que con respecto al futuro del Covid y a un posible brote “el Covid siempre nos ha sorprendido y cuándo pensábamos que estábamos tranquilos en el verano y que iba a ser una época tranquila en relación a la cantidad de casos, nos agarró el pico de Ómicron y la cantidad de casos que tuvimos en la Argentina fue terrible, pero como siempre digo, las consecuencias en sí fueron diferentes por la ventaja de contar con la vacuna. Eso permitió que la gente se pueda ir de vacaciones, qué la actividad económica no se vea restringida y que comenzarán de alguna manera las actividades en el año a partir de marzo de manera normal”.

“La clave está en sostener estos esquemas de vacunación, que nos permitan hacerle frente a posibles nuevas olas, lo que nos da la oportunidad de que si ahora que también tenemos circulando influenza, podamos estar mejor parados y no estresar al sistema de salud”, finalizó López.