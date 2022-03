Deliris Genero de Volpato: con 85 años permanece al frente de su comercio

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Cada 8 de marzo en esta ciudad se procede a la distinción de mujeres nativas o residentes en la localidad que son propuestas por distintas instituciones, organismos, partidos políticos, etc., el reconocimiento 2022 fue otorgado el pasado 8 en una ceremonia cumplida en la Casa de la Historia y la Cultura, hecho que ya fue difundido desde estas páginas.

Hoy nos ocuparemos de una de las diez distinguidas en dicha ocasión y que por su garra, su constancia, su perseverancia y amor a su ocupación se lleva las palmas -sin desmerecer a las demás mujeres reconocidas-.

Estamos haciendo alusión a Deliris Genero de Volpato, una comerciante que con sus jóvenes 85 años permanece al frente de su comercio, quien justamente nos recibió en la Zapatería Sergio en la Av. Hipólito Yrigoyen, para participar de una cordial y significativa charla.

Deliris es sunchalense por adopción, oriunda de Colonia Raquel por nacimiento a esta ciudad llegó cuando todavía era un pueblo y ella, recién casada con Rogelio Volpato y tenía 21 años de edad.

Su ocupación era modista y además de las tareas hogareñas se dedicaba a la costura, una tarea que la tenía demasiado "atada" y ya no le ofrecía gratificación que antes le proporcionaba, su espíritu emprendedor la indicaba que debía encarar un proyecto nuevo, pero ¿qué?, alguien le sugirió un comercio, apostando por el rubro zapatería, un rubro totalmente desconocido para ella y su esposo, que venía repleto de incógnitas. Para el emprendimiento era necesaria una inversión, dinero con el que el matrimonio no contaba - el esposo era empleado en la Mueblería Richiger-, un tío tuvo la generosidad de aportarle el dinero y ese fue el modo que pudieron iniciarse en el comercio.

Por ese entonces se había producido el nacimiento de su hijo mayor para cuyo cuidado recibió el acompañamiento y la invalorable ayuda de su madre.

El esposo, si bien la acompañaba, proseguía en su empleo.

El primer local fue abierto en la casa familiar, en calle Ameghino, para iniciarse en la venta - en sus respuestas Deliris recordó que se iniciaron con muy poco-, pero de todos modos viajaron a la ciudad de Rosario, para interiorizarse en la especialidad, e ir adentrándose en este negocio que lleva ya más de seis décadas de prolífica trayectoria, con amplia clientela en la ciudad y la región.

Con el tiempo fueron progresando y hubo que ampliar el local, el esposo- que ya estaba trabajando junto a ella- y apelando a sus conocimientos de mueblero, se ocupó de todo el mobiliario, así ocurrió en la sucursal que en 1981 abrieron en 25 de Mayo y Ameghino, y finalmente sus conocimientos en el tema hicieron que se ocupase de estos mismos menesteres en el local que adquirieron y donde hoy funciona la zapatería en la Av. Yrigoyen, desde 1986.

Debemos destacar y señalar que Deliris es un ejemplo a seguir, pese a que tiene empleados, René su gerente hace 40 años que está con ellos, diariamente - sin cumplir horario- concurre a la zapatería; enfatizó que el día que René, por alguna cuestión no puede estar en el horario de apertura es ella quien abre el negocio a las 8 de la mañana.

Y no solamente se ocupa del comercio diariamente, ella personalmente es quien se ocupa de comprar los modelos que venderán en cada temporada.

Sin temor a equivocarnos podemos señalar que esta tarea permanente, la actividad en constante contacto con la realidad, es la fórmula que la mantiene joven, esta afirmación puede comprobarse apreciando la fotografía que acompaña este artículo.

Casi al final de la entrevista se sumó el esposo quien no pudo ocultar su satisfacción por la estupenda actividad mercantil de su esposa y la calificó como " una luchadora nata", y enfatizó que a lo largo de estos años, si bien les aportaron alegrías, se encontraron con serios inconvenientes- la economía en nuestro país es fluctuante y muchas veces pone en jaque a muchos de sus actores-, pero remarcó que son tesón, perseverancia y trabajo pudieron seguir adelante.

Hay que resaltar otro hecho, la Av. Yrigoyen, unos años atrás, no era una calle comercial y con la presencia de la zapatería, se convirtieron en pioneros, y hoy, podemos señalar que en la actualidad es una arteria plenamente comercial y con ofertas de distintos rubros, con gran movimiento.

Finalmente consultamos acerca qué le produjo el reconocimiento, sin dudarlo señaló que le generó muchas emociones y se sintió sorprendida por la distinción.