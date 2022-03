“Desde el Sur” realizará su Concierto de presentación

Dando un gran cierre a la edición 2022 de “Verano Acá”, la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Cultura, este sábado 19 de marzo a las 21:00, realizará el “Concierto de presentación de Desde el Sur”, en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano (Bv. Santa Fe 555) con entrada gratuita.

El concierto contará con las actuaciones de los cuerpos artísticos municipales: Orquesta Municipal de Tango, Banda Municipal de Música y Coros Municipales (Coro de Cámara Municipal, Coro infanto juvenil y Agrupación femenina) junto a 12 artistas seleccionados en la Edición 2021 de “Desde el Sur: Escenas de la música y la danza de Rafaela": Virginia Perotti, Red Riot, Marcelo Domenichini Quinteto, Daniela Tell, Germán Vega, Raúl Rambaud, Germán Ochat, El Levare, Marcelo Amadeo, Cinco sentidos, Ficcionados y 4to. Tiempo.

En cuanto a la preparación para este evento, durante la semana hicieron un trabajo de ampliación de la superficie del escenario para que puedan estar cómodos todos los artistas.

Cabe destacar que las entradas son gratuitas y pueden reservarse previamente de manera online completando un sencillo formulario disponible en www.rafaela.gob.ar/cultura. No obstante, quienes no puedan realizar dicha reserva, pueden acercarse igual al Cine para disfrutar del espectáculo.

“A partir de 2021 el programa “Desde el Sur” extendió sus horizontes -que tradicionalmente incluía los géneros folklore y tango- permitiendo la participación de estilos como el rock, pop, tropical, jazz, blues, clásico, rap, etc. Además, se enfocó en propiciar un aprendizaje mutuo a partir de la experiencia colaborativa entre artistas independientes y organismos musicales municipales; estimulando así la producción y la difusión musical con una mirada inclusiva y atenta a las nuevas tendencias creativas y de socialización del arte”, aclaró el Secretario de Cultura, Claudio Stepffer.

Además, los y las 12 artistas seleccionados, bajo la producción de la Secretaría de Cultura, realizaron la grabación audiovisual de una canción con un cuerpo artístico municipal. Dichas piezas serán difundidas después del Concierto de presentación en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y el canal de YouTube de la Municipalidad de Rafaela.